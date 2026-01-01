Hotel Le Taha’a by Pearl Resort
Taha'a
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel Le Taha'a Island Resort & Spa ist eines der luxuriösesten Resorts in ganz Französisch Polynesien. Es erwartet Sie ein Südseeparadies, welches keine Wünsche offen lässt. Verbringen Sie traumhafte Tage auf Taha'a.
Lage
Diese Trauminsel liegt in der Bucht von Taha'a auf dem Motu Tautau, rund 35 Boots-Minuten vom Flughafen Raiatea entfernt.
Angebot
Diese Anlage bietet eine Spa-Einrichtung, 2 Bars, kostenloses WLAN, einen Souvenirladen, eine Boutique und einen Juwelier. Sportbegeisterten Gästen steht ein Swimmingpool, ein Tennisplatz und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Kulinarisch werden Sie in einem der 3 Restaurants verwöhnt. Ausflüge in die nähere Umgebung und zur Schwesterinsel Raiatea werden angeboten.
Zimmer
58 Suiten und Villen liegen am Strand oder über der Lagune. Sie sind alle ausgestattet mit einem Ventilator, einer Klimaanlage, einer Badewanne sowie einer Dusche, einem Bademantel und Hausschuhen, einem Fernseher, einer Minibar, einer Tee-/Kaffeestation und einem Safe und bieten entweder eine Veranda oder eine Terrasse. Die Villen am Strand verfügen über ein Aussenbad/Dusche und einen eigenen kleinen Pool. Gäste der Overwater Bungalows haben einen direkten Zugang zur Lagune und eine Glasplatte im Zimmer, um die Fische zu beobachten.
Preis auf Anfrage
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