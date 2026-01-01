Beschreibung

Einleitung Das Hotel Le Taha'a Island Resort & Spa ist eines der luxuriösesten Resorts in ganz Französisch Polynesien. Es erwartet Sie ein Südseeparadies, welches keine Wünsche offen lässt. Verbringen Sie traumhafte Tage auf Taha'a.

Lage Diese Trauminsel liegt in der Bucht von Taha'a auf dem Motu Tautau, rund 35 Boots-Minuten vom Flughafen Raiatea entfernt.

Angebot Diese Anlage bietet eine Spa-Einrichtung, 2 Bars, kostenloses WLAN, einen Souvenirladen, eine Boutique und einen Juwelier. Sportbegeisterten Gästen steht ein Swimmingpool, ein Tennisplatz und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Kulinarisch werden Sie in einem der 3 Restaurants verwöhnt. Ausflüge in die nähere Umgebung und zur Schwesterinsel Raiatea werden angeboten.