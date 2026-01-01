Die Pension Vaiama Village liegt 11 Kilometer vom Flughafen entfernt. In 7 km Entfernung gibt es eine Tankstelle, welche Lebensmittel, Sonnenschutz und Getränke verkauft.

Über den nachts beleuchteten Steg gelangen Sie zu einer Plattform, von welcher aus das darunter liegende «Aquarium» erkundet werden kann. Die Pension bietet kostenlos Kajaks und WLAN im Restaurant an. Gegen einen Aufpreis können Schnorchel Ausflüge zur «Blauen Lagune» und zum «Garu’s Pass» oder ein Besuch im Dorf «Tetamanu» gebucht werden. Vor Ort gibt es keine Strandtücher.