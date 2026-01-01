Havaiki Lodge
Fakarava
Beschreibung
Lage
Die Havaiki Lodge ist eine malerische Pension an einem atemberaubenden Sandstrand in Rotoava, nördlich des Hauptdorfes von Fakarava. Zum Flughafen sind es ca. 15 Fahrminuten.
Angebot
Die Lodge verfügt über zwei Restaurants. Das «Le Snack du Requin Dormeur» bietet am Mittag die Gelegenheit für einen kleinen Snack. Am Abend ist dann das «Le Meko Bar» geöffnet. Hier können Sie Cocktails und das Abendessen geniessen. Die Havaiki Lodge verfügt auch über eine eigene Perlenfarm, die Ihnen die einzigartige Möglichkeit bietet, nach Austern zu tauchen und Ihre eigene Perle zu wählen – eine typisch polynesische Aktivität! Zu Ihrer Verfügung stehen Kajaks, Pirogen (typische polynesische Boote), Fahrräder und ein Fitnessraum. Auch bietet die Lodge Fischerausflüge und Massagen an.
Zimmer
Es gibt 15 Bungalows in der Havaiki Lodge – die Garden und die Beach Bungalows. Die Garden Bungalows sind von grünen tropischen Gärten umgeben und verfügen über einen Luftumwälzer, eine Tee-/Kaffeestation, einen Tisch und eine Terrasse, während sich die Beach Bungalows am Strand auf Stelzen befinden und zusätzlich über eine Klimaanlage, einen Haartrockner und Strandliegen verfügen.
Preis auf Anfrage
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