Die Lodge verfügt über zwei Restaurants. Das «Le Snack du Requin Dormeur» bietet am Mittag die Gelegenheit für einen kleinen Snack. Am Abend ist dann das «Le Meko Bar» geöffnet. Hier können Sie Cocktails und das Abendessen geniessen. Die Havaiki Lodge verfügt auch über eine eigene Perlenfarm, die Ihnen die einzigartige Möglichkeit bietet, nach Austern zu tauchen und Ihre eigene Perle zu wählen – eine typisch polynesische Aktivität! Zu Ihrer Verfügung stehen Kajaks, Pirogen (typische polynesische Boote), Fahrräder und ein Fitnessraum. Auch bietet die Lodge Fischerausflüge und Massagen an.