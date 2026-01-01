1 . Tag La Paz – Uyuni Transfer zum Flughafen und Flug nach Uyuni. Nach der Ankunft beginnt Ihr Ausflug im bolivianischen Hochland zum Salzsee. Nach der Ankunft beginnt Ihr unvergesslicher Ausflug im bolivianischen Hochland zum beeindruckenden Salzsee. Die kristallenen Salzflächen, der klare Himmel und die majestätischen Kakteen auf der Insel Incawasi machen diesen Ort einzigartig und faszinierend. Die Stille hier lässt einem das Herz schneller schlagen, während man die surrealistischen Fünfecke aus kristallinem Salz bewundert. Mit dem klaren Himmel und den imposanten Kakteen ist es ein unvergleichbarer Ort, der die Sinne betört. Es ist eine Oase inmitten des endlosen Salzsees, auf welcher man gigantische, uralte Kakteen und fossile Algen findet, die Geschichten aus längst vergangenen Zeiten erzählen. Hier können Sie auch die atemberaubende Landschaft geniessen und unvergessliche Fotos machen, während Sie die Schönheit dieser einzigartigen Naturkulisse in sich aufnehmen.

2 . Tag Uyuni Salzsee Heute erwartet Sie ein fantastischer Ausflug zu den atemberaubenden Chiarkota und den Honda Lagunen. Diese Reise verspricht, Ihnen unvergessliche Eindrücke zu schenken. Lassen Sie sich von der beeindruckenden Landschaft verzaubern, während Sie die Schönheit der Natur in vollen Zügen geniessen. Die Lagunen sind bekannt für ihr kristallklares Wasser und die üppige Vegetation, die eine Vielzahl von Tierarten beherbergt. Halten Sie Ihre Kamera bereit, um die spektakulären Ausblicke festzuhalten! Entdecken Sie versteckte Ecken, erleben Sie die Vielfalt der Natur und sammeln Sie unvergessliche Erinnerungen!

3 . Tag Laguna Colorada Heute geniessen Sie einen fantastischen Ganztagesausflug zur Laguna Colorada und Laguna Roja, die für ihre einzigartigen Landschaften bekannt sind, darunter beeindruckende Wüsten und majestätische Berge. Die Lagune gilt als einer der wichtigsten Orte zur Sichtung von Flamingos in dieser Region, was sie zu einem Paradies für Naturliebhaber macht. Weiter geht es zu den faszinierenden «Sol de Mañana» Geysiren, wo Sie die geothermischen Aktivitäten hautnah erleben können. Anschliessend besuchen wir die atemberaubende Laguna Verde, die mit ihrem leuchtenden Grün begeistert. Von der Lagune aus hat man einen beeindruckenden Blick auf den majestätischen Vulkan Licancabur, der sich stolz in den Himmel erhebt und eine perfekte Kulisse für unvergessliche Fotos bietet.

4 . Tag Uyuni – La Paz Transfer zum Flughafen und Flug nach La Paz. Transfer zu Ihrem Hotel