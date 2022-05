Ecuador Rundreisen

Die Geschichte Ecuadors ist in Quito, der Hauptstadt des Landes, festgehalten wie in einem grossen Freiluftmuseum: Die ganze Stadt versprüht den Charme kolonialer Romantik. Von hier aus unternehmen Sie eine Reise in die Vergangenheit. Die Altstadt trägt den Stempel der spanischen Eroberer. Auf einer Höhe von 2.850 Metern liegt die Hauptstadt Ecuadors, in der Ihre Rundreise durch Ecuador ihren Anfang nimmt. Von hier aus bewegen Sie sich auf den Spuren der Inkas weit zurück in die Vergangenheit. Lassen Sie sich Ihre individuelle Reise nach Ecuador von unseren Spezialisten auf den Leib schneidern! Entdecken Sie nicht nur die faszinierende Geschichte der Andenregion, sondern auch Artenreichtum und Natur dieses schönen Fleckens Erde.