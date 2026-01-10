Argentinien - Mehr als Tango ab Buenos Aires

1 . Tag Buenos Aires Ankunft und Empfang am Flughafen und Transfer zu Ihrem Hotel.

2 . Tag Buenos Aires Erleben Sie die Geburtsstadt des Tango! Bei der Stadtrundfahrt besuchen Sie die Avenida de Mayo, die Plaza De Mayo mit der Casa Rosada und der Metropolitan-Kathedrale. In San Telmo geniessen Sie das besondere Flair und im Hafenviertel La Boca die bunte Strasse El Caminito. Im mondänen Recoleta sehen Sie den Friedhof von Evita und die breite Avenida 9 de Julio mit dem Obelisken. Am Abend erwartet Sie im Tangohaus Viejo Almacén ein Abendessen und eine beeindruckende Tangoshow.

3 . Tag Buenos Aires Tag zur freien Verfügung.

4 . Tag Buenos Aires – Trelew – Puerto Madryn Heute Flug nach Trelew. Nach der Ankunft fahren Sie zur weltweit grössten Brutstätte von Magellan-Pinguinen in Punta Tombo. Anschliessend Transfer zum Hotel in Puerto Madryn.

5 . Tag Halbinsel Valdés Heute steht ein ganztägiger Ausflug auf die Halbinsel Valdés auf dem Programm. Die Fahrt führt zuerst entlang dem Golfo Nuevo bis zum Golfo San José, von dem aus man aus kurzer Entfernung die ‘Vogelinsel’ sieht. Die gesamte Halbinsel Valdés ist ein Naturpark und bietet Schutz für unzählige Vogelarten, aber auch für die Seelöwen und See-Elefanten.

6 . Tag Puerto Madryn – Trelew – Ushuaia Transfer zum Flughafen von Trelew für den Flug nach Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt auf Feuerland. Transfer vom Flughafen in Ushuaia zum Hotel. Auf dem Weg machen Sie eine kurze orientierende Stadtrundfahrt mit Fotostopp an einem der Panorama- Aussichtspunkte von Ushuaia.

7 . Tag Ushuaia Der Nationalpark beeindruckt vor allem durch die besondere Vegetation Feuerlands mit Lengas-Wäldern, Farnen und Moosen. Er liegt im Südwesten der Provinz Tierra del Fuego. Während des Ausfluges sehen Sie die mächtigen Anden, die Ensenada Bucht und den Beagle Kanal.

8 . Tag Ushuaia – El Calafate Transfer zum Flughafen und Flug nach El Calafate. Empfang und Transfer zum Hotel.

9 . Tag Perito Moreno Nach einer Fahrt durch den Nationalpark Los Glaciares gelangt man zum Lago Argentino, in den der berühmte Perito Moreno Gletscher hineinwächst. Dieser ist einer der wenigen Gletscher auf der Erde, die noch wachsen. Jeden Tag brechen kleinere Eisstücke von der Gletscherwand ab und fallen mit riesigem Getöse ins Wasser. Sie haben genügend Zeit das ständige Kalben des Gletschers zu beobachten bevor die Fahrt zurück nach El Calafate geht.

10 . Tag El Calafate – Buenos Aires Transfer zum Flughafen in El Calafate. Von dort geht es zurück nach Buenos Aires. Transfer zum Hotel.

11 . Tag Rückreise Am Nachmittag Transfer zum Flughafen für den Rückflug nach Europa.