Argentinien - Mehr als Tango ab Buenos Aires
Argentinien - Mehr als Tango ab Buenos Aires
ab CHF 2920.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights:
- Tangoshow Buenos Aires
- Pinguinkolonie Punta Tombo
- Perito Moreno Gletscher
- Nationalpark Feuerland
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Buenos Aires
Ankunft und Empfang am Flughafen und Transfer zu Ihrem Hotel.
2. Tag Buenos Aires
Erleben Sie die Geburtsstadt des Tango! Bei der Stadtrundfahrt besuchen Sie die Avenida de Mayo, die Plaza De Mayo mit der Casa Rosada und der Metropolitan-Kathedrale. In San Telmo geniessen Sie das besondere Flair und im Hafenviertel La Boca die bunte Strasse El Caminito. Im mondänen Recoleta sehen Sie den Friedhof von Evita und die breite Avenida 9 de Julio mit dem Obelisken. Am Abend erwartet Sie im Tangohaus Viejo Almacén ein Abendessen und eine beeindruckende Tangoshow.
3. Tag Buenos Aires
Tag zur freien Verfügung.
4. Tag Buenos Aires – Trelew – Puerto Madryn
Heute Flug nach Trelew. Nach der Ankunft fahren Sie zur weltweit grössten Brutstätte von Magellan-Pinguinen in Punta Tombo. Anschliessend Transfer zum Hotel in Puerto Madryn.
5. Tag Halbinsel Valdés
Heute steht ein ganztägiger Ausflug auf die Halbinsel Valdés auf dem Programm. Die Fahrt führt zuerst entlang dem Golfo Nuevo bis zum Golfo San José, von dem aus man aus kurzer Entfernung die ‘Vogelinsel’ sieht. Die gesamte Halbinsel Valdés ist ein Naturpark und bietet Schutz für unzählige Vogelarten, aber auch für die Seelöwen und See-Elefanten.
6. Tag Puerto Madryn – Trelew – Ushuaia
Transfer zum Flughafen von Trelew für den Flug nach Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt auf Feuerland. Transfer vom Flughafen in Ushuaia zum Hotel. Auf dem Weg machen Sie eine kurze orientierende Stadtrundfahrt mit Fotostopp an einem der Panorama- Aussichtspunkte von Ushuaia.
7. Tag Ushuaia
Der Nationalpark beeindruckt vor allem durch die besondere Vegetation Feuerlands mit Lengas-Wäldern, Farnen und Moosen. Er liegt im Südwesten der Provinz Tierra del Fuego. Während des Ausfluges sehen Sie die mächtigen Anden, die Ensenada Bucht und den Beagle Kanal.
8. Tag Ushuaia – El Calafate
Transfer zum Flughafen und Flug nach El Calafate. Empfang und Transfer zum Hotel.
9. Tag Perito Moreno
Nach einer Fahrt durch den Nationalpark Los Glaciares gelangt man zum Lago Argentino, in den der berühmte Perito Moreno Gletscher hineinwächst. Dieser ist einer der wenigen Gletscher auf der Erde, die noch wachsen. Jeden Tag brechen kleinere Eisstücke von der Gletscherwand ab und fallen mit riesigem Getöse ins Wasser. Sie haben genügend Zeit das ständige Kalben des Gletschers zu beobachten bevor die Fahrt zurück nach El Calafate geht.
10. Tag El Calafate – Buenos Aires
Transfer zum Flughafen in El Calafate. Von dort geht es zurück nach Buenos Aires. Transfer zum Hotel.
11. Tag Rückreise
Am Nachmittag Transfer zum Flughafen für den Rückflug nach Europa.
Zubucherreise 11 Tage ab/bis Buenos Aires
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- 9 Übernachtungen inkl. Frühstück
- 1 Abendessen
- Ausführliche Reiseunterlagen
- Inlandflüge
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Aktivitäten
- Getränke und Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter
- Auf Anfrage auch als Privatreise buchbar
- Gewisse Programmteile mit englischsprechendem Guide
- Diverse optionale Ausflüge buchbar
- Mindestteilnehmeranzahl: 2 Personen
- Maximalteilnehmeranzahl: 20 Personen
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 2920.– / pro Person