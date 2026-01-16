El Norte fantástico ab Buenos Aires

1 . Tag Buenos Aires Ankunft und Empfang am Flughafen und Transfer zu Ihrem Hotel. Anschliessend Stadtrundfahrt zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten von Buenos Aires: Plaza de Mayo, Regierungspalast, Cabildo, die Kathedrale Metropolitana, Avenida de Mayo, Kongressgebäude, Theater Colón, La Boca, Palermo, das Planetarium und Recoleta. Anschliessend werden Sie zu Ihrem Hotel zurück gebracht. Abends Transfer zur Dinner- und Tangoshow, bei der Sie die Anziehungskraft des Tangos geniessen können.

2 . Tag Buenos Aires – Salta Transfer zum Flughafen für den vorgesehenen Flug nach Salta. Ankunft und Transfer zum Hotel. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch die schöne Kolonialstadt.

3 . Tag Salta – Cachi - Cafayate Die heutige Tour führt Sie über Berghänge und Schluchten durch die Calchaquí-Täler nach Cachi. Unterwegs durchqueren Sie die Recta del Tin Tin und den Nationalpark Los Cardones. Weiterfahrt von Cachi nach Cafayate über Sedantas, Angastaco sowie die Quebrada de las Flechas (Schlucht der Pfeile), einer einzigartigen Gesteinsformation. Ankunft im von Weingärten umgebenen Cafayate, wo namhafte Weine gekeltert werden.

4 . Tag Cafayate – Salta Am Vormittag kurze Tour durch das Weindorf. Danach Abfahrt nach Salta durch die Quebrada de las Conchas mit kuriosen Gesteinsformationen wie das Amphitheater oder den Teufelsschlund.

5 . Tag Salta – San Antonio de Los Cobres – Purmamarca Frühe Entdeckungsreise durch die Quebrada del Toro nach San Antonio de los Cobres. Entlang dieses Weges fährt der Zug in die Wolken mit seinen Viadukten, Tunneln und Serpentinen. Ankunft in San Antonio de los Cobres, wo Sie Zeit für ein Mittagessen haben. Anschliessend Weiterfahrt durch die Puna nach Salinas Grandes und über die Cuesta de Lipán wieder bergab nach Purmamarca, einem typischen Dorf am Fusse des Cerro de Siete Colores (Berg der sieben Farben).

6 . Tag Purmamarca – Quebrada de Humahuaca – Salta Heute geniessen Sie einen Tagesausflug in die Quebrada de Humahuaca mit ihren typischen, farbenfrohen Dörfern wie Purmamarca, Tilcara, Uquía und Humahuaca. Auf dem Rückweg halten Sie in Maimará, wo Sie die Paleta del Pintor bestaunen können. Abends kommen Sie in Salta an.

7 . Tag Salta – Iguazú Am Nachmittag Transfer zum Flughafen für den vorgesehenen Flug nach Puerto Iguazú. Ankunft und Transfer zum Hotel.

8 . Tag Puerto Iguazú Besuchen Sie heute auf der Ganztagestour die Iguazú-Wasserfälle auf der argentinischen Seite, die von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurden und eines der sieben modernen Naturwunder sind. Sie besichtigen die «Garganta del Diablo» (Teufelsschlund) und wandern auf dem Rundgang des Nationalparks. Am Nachmittag Rückkehr zum Hotel.

9 . Tag Iguazú – Buenos Aires Am Morgen Ausflug zum Nationalpark Foz do Iguaçu auf der brasilianischen Seite. Am Nachmittag Transfer zum Flughafen für Ihren Flug nach Buenos Aires. Dort werden Sie wiederum erwartet und zu Ihrer Unterkunft gefahren.

10 . Tag Buenos Aires Der Tag steht Ihnen zur freie Verfügung. Wenn Ihre Abflugzeit es gestattet, empfehlen wir Ihnen einen Ausflug auf eine Rinderfarm, um das typische argentinische «Asado» (Grillfleisch) zu probieren. Zum angekündigten Zeitpunkt erfolgt der Transfer zum Flughafen.