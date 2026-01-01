Argentinien Exklusiv ab Buenos Aires

1 . Tag Buenos Aires Nach der Ankunft Transfer ins Hotel. Willkommens-Abendessen in einem lokalen Restaurant.

2 . Tag Buenos Aires Ausflug zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Freier Nachmittag für weitere, individuelle Erkundungen. Am Abend erleben Sie die beste Tangoshow der Stadt im temperamentvollen und eleganten Showhaus Rojo Tango im berühmten Hotel Faena.

3 . Tag Buenos Aires Das idyllische, von Cowboys und Viehzucht geprägte Landleben der Pampa spiegelt sich bei einem Besuch auf einer Ranch wider.

4 . Tag Buenos Aires - Ushuaia Transfer zum Flughafen und Flug nach Ushuaia. Transfer in ihr Hotel an der Spitze des Landes mit Blick auf den berühmten Beagle Kanal.

5 . Tag Ushuaia Ausflug in den ursprünglichen Tierra del Fuego Nationalpark: bei einer Wanderung durch natürlichen Lenga Wald stossen Sie auf entlegene Seen und erleben die reiche Tier- und Pflanzenwelt Feuerlands.

6 . Tag Ushuaia - El Calafate Transfer zum Flughafen und Flug nach El Calafate. Transfer zur entlegenen Lodge, ein elegantes Relais & Chateaux Hotel inmitten der patagonischen Steppe, unweit des Los Glaciares Nationalparks.

7 . Tag El Calafate Besuch des Perito Moreno Gletschers, der grössten Attraktion im Nationalpark. Sie kommen in den Genuss faszinierender Ausblicke auf die riesigen Eismassen und einer ungeahnten Geräuschkulisse, die den Gletscher umgibt. Diverse Wanderwege laden zu Spaziergängen ein.

8 . Tag El Calafate Freie Zeit, um es sich in der Lodge bequem zu machen oder lange Spaziergänge über das weitläufige Gelände zu unternehmen, für die keine lokale Begleitung notwendig ist.

9 . Tag El Calafate - Bariloche Transfer zum Flughafen und Flug nach Bariloche. Transfer in ihr Hotel. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung.

10 . Tag Bariloche Heute steht ein Bootsausflug auf dem türkisblauen Wasser rund um Puerto Blest (gemeinsam mit anderen Gästen) auf dem Programm. Die anschliessende einfache Wanderung entlang üppiger Pfade führt zur Los Cántaros Lagune und ihren Wasserfällen. Rückkehr ins Hotel.

11 . Tag Bariloche - Buenos Aires Flug nach Buenos Aires und individuelle Abreise.