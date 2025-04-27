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Zubucherreise El Norte Unico ab Salta

Entdecken Sie auf dieser bezaubernden Reise die vielfältige Schönheit des argentinischen Nordens. Auf dem Weg nach Mendoza sehen Sie spektakuläre Schluchten und Farben, welche Sie in ihren Bann ziehen werden. Selbstverständlich dürfen in der Weinregion Degustationen auf typischen Weingütern nicht fehlen.

Reisedaten
16.04. - 27.04.25
14.05. - 25.05.25
11.06. - 22.06.25
09.07. - 20.07.25
13.08. - 24.08.25

Termine ab September auf Anfrage
Zubucherreise El Norte Unico ab Salta
ab CHF 4390.– / pro Person
ab Salta bis Mendoza
Highlights:
- „Cerro de los siete Colores"
- Bizarre Humahuaca -Schlucht
- Los Cardones Nationalpark
- Talampaya-Canyon
Icon calendar 12 Tage / 11 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Salta

Individuelle Anreise im Verlauf des Morgens nach Salta und Transfer zum Hotel. Nachmittags unternehmen Sie eine spannende Stadtrundfahrt durch die wohl schönste Stadt Argentiniens. Nicht um sonst wird Salta von den Einheimischen „La Linda"- Die Schöne, genannt. Sie besuchen unter anderem die San Francisco und die San Bernardo Kirche, den Kunsthandwerkermarkt und das historische Museum des Nordens.

2. Tag Salta – San Antonio de los Cobres– Purmamarca

Heute erwartet Sie eine spektakuläre Fahrt nach Purmamarca. Die Route führt Sie parallel entlang der berühmten Strecke des «Trén a las Nubes» (Wolkenzuges) nach San Antonio de los Cobres. Auf dem Weg besuchen Sie die Ruinen von Santa Rosa de Tastil, eine der wichtigsten Inkastätten der Region, die mehr als zweitausend Einwohner hatte. In San Antonio de los Cobres angekommen, machen Sie einen kleinen Rundgang, bevor die Fahrt weiter geht. Die heutige Route endet in Purmamarca am Fusse des «Cerro de los siete Colores» (Berg der sieben Farben).

3. Tag Purmamarca – Humahuaca – Salta

Tagestour in die bizarre Humahuaca- Schlucht. Unterwegs sehen Sie hinreissende Dörfer, umgeben von siebenfarbigen Bergen. Gegen Abend kehren Sie nach Salta zurück.

4. Tag Salta – Cachi

Frühmorgens Aufbruch nach Cachi. Auf dem Weg zu diesem entzückenden Dorf passieren Sie atemberaubende Pässe sowie den Los Cardones Nationalpark, wo Sie tausende von Kandelaber-Kakteen sehen können. In Cachi angekommen unternehmen Sie einen kleinen Rundgang durch die Altstadt.

5. Tag Cachi – Cafayate

Die heutige Etappe führt Sie auf die schönen Ruta 40, vorbei an vielen kleinen Dörfern und durch die «Quebrada de las Flechas », nach Cafayate, eines der berühmtesten Weinanbaugebiete Argentiniens.

6. Tag Cafayate – Famatina

Heute fahren Sie weiter Richtung Süden nach Famatina. Unterwegs besuchen Sie Londres und die Ruinen von Shincal.

7. Tag Famatina – Villa Union

Der Morgen steht für eigene Erkundungen zur Verfügung. Am Nachmittag Weiterfahrt nach Villa Union.

8. Tag Talampaya & Ischigualasto

Heute besichtigen Sie den Talampaya-Canyon mit seiner kargen Landschaft. Am Nachmittag erkunden Sie den Ischigualasto Nationalpark mit dem berühmten Valle de la Luna. In der wüstenartigen Landschaft befinden sich kuriose Gesteinsformationen.

9. Tag Villa Union – Barreal

Weiterreise durch eine atemberaubende Hochgebirgslandschaft und den San Guillermo Nationalpark nach Barreal.

10. Tag Barreal – Mendoza

Die letzte Etappe dieser Reise führt Sie heute nach Mendoza am Fusse der Anden. Unterwegs können Sie den Aconcagua, den höchsten Berg Amerikas, sehen.

11. Tag Weindegustationen

Der ganztägige Ausflug bringt Sie heute zu den besten Weingütern dieser Region. Bei einer Führung lernen Sie mehr über die Herstellung. Geniessen Sie bei einer Degustation verschiedene Weinsorten.

12. Tag Mendoza

Morgens werden Sie im Hotel abgeholt und unternehmen eine Stadtrundfahrt durch Mendoza. Besichtigen Sie unter anderem die Plaza de la Independencia, den Parque San Martin und den Cerro de la Gloria. Nachmittags werden Sie dann rechtzeitig zum Flughafen von Mendoza gefahren.

Zubucherreise 12 Tage ab Salta bis Mendoza
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren, Eintritte und Ausflüge gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück, 1 Mittagessen
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen
  • Fakultative Ausflüge
  • Trinkgelder

Preise
12 Tage / 11 Nächte ab CHF 4390.– / pro Person

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