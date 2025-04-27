Zubucherreise El Norte Unico ab Salta

1 . Tag Salta Individuelle Anreise im Verlauf des Morgens nach Salta und Transfer zum Hotel. Nachmittags unternehmen Sie eine spannende Stadtrundfahrt durch die wohl schönste Stadt Argentiniens. Nicht um sonst wird Salta von den Einheimischen „La Linda"- Die Schöne, genannt. Sie besuchen unter anderem die San Francisco und die San Bernardo Kirche, den Kunsthandwerkermarkt und das historische Museum des Nordens.

2 . Tag Salta – San Antonio de los Cobres– Purmamarca Heute erwartet Sie eine spektakuläre Fahrt nach Purmamarca. Die Route führt Sie parallel entlang der berühmten Strecke des «Trén a las Nubes» (Wolkenzuges) nach San Antonio de los Cobres. Auf dem Weg besuchen Sie die Ruinen von Santa Rosa de Tastil, eine der wichtigsten Inkastätten der Region, die mehr als zweitausend Einwohner hatte. In San Antonio de los Cobres angekommen, machen Sie einen kleinen Rundgang, bevor die Fahrt weiter geht. Die heutige Route endet in Purmamarca am Fusse des «Cerro de los siete Colores» (Berg der sieben Farben).

3 . Tag Purmamarca – Humahuaca – Salta Tagestour in die bizarre Humahuaca- Schlucht. Unterwegs sehen Sie hinreissende Dörfer, umgeben von siebenfarbigen Bergen. Gegen Abend kehren Sie nach Salta zurück.

4 . Tag Salta – Cachi Frühmorgens Aufbruch nach Cachi. Auf dem Weg zu diesem entzückenden Dorf passieren Sie atemberaubende Pässe sowie den Los Cardones Nationalpark, wo Sie tausende von Kandelaber-Kakteen sehen können. In Cachi angekommen unternehmen Sie einen kleinen Rundgang durch die Altstadt.

5 . Tag Cachi – Cafayate Die heutige Etappe führt Sie auf die schönen Ruta 40, vorbei an vielen kleinen Dörfern und durch die «Quebrada de las Flechas », nach Cafayate, eines der berühmtesten Weinanbaugebiete Argentiniens.

6 . Tag Cafayate – Famatina Heute fahren Sie weiter Richtung Süden nach Famatina. Unterwegs besuchen Sie Londres und die Ruinen von Shincal.

7 . Tag Famatina – Villa Union Der Morgen steht für eigene Erkundungen zur Verfügung. Am Nachmittag Weiterfahrt nach Villa Union.

8 . Tag Talampaya & Ischigualasto Heute besichtigen Sie den Talampaya-Canyon mit seiner kargen Landschaft. Am Nachmittag erkunden Sie den Ischigualasto Nationalpark mit dem berühmten Valle de la Luna. In der wüstenartigen Landschaft befinden sich kuriose Gesteinsformationen.

9 . Tag Villa Union – Barreal Weiterreise durch eine atemberaubende Hochgebirgslandschaft und den San Guillermo Nationalpark nach Barreal.

10 . Tag Barreal – Mendoza Die letzte Etappe dieser Reise führt Sie heute nach Mendoza am Fusse der Anden. Unterwegs können Sie den Aconcagua, den höchsten Berg Amerikas, sehen.

11 . Tag Weindegustationen Der ganztägige Ausflug bringt Sie heute zu den besten Weingütern dieser Region. Bei einer Führung lernen Sie mehr über die Herstellung. Geniessen Sie bei einer Degustation verschiedene Weinsorten.

12 . Tag Mendoza Morgens werden Sie im Hotel abgeholt und unternehmen eine Stadtrundfahrt durch Mendoza. Besichtigen Sie unter anderem die Plaza de la Independencia, den Parque San Martin und den Cerro de la Gloria. Nachmittags werden Sie dann rechtzeitig zum Flughafen von Mendoza gefahren.