Wann sich eine Reise nach Ushuaia lohnt

Ushuaia liegt auf Feuerland, und die Jahreszeiten sind gegenüber Europa verschoben. Die Sommermonate der Südhalbkugel bringen lange Tage, offene Wanderwege und die Hauptsaison für Schiffsausflüge; in dieser Zeit starten auch die Expeditionen Richtung Antarktis. In den Wintermonaten liegt Schnee bis in die Stadt hinunter, die Tage sind kurz, und in den Bergen oberhalb des Ortes ist Wintersport möglich. Beides sind sehr unterschiedliche Reisen – die Wahl der Saison entscheidet mehr als die Wahl der Unterkunft.

Rechnen Sie ganzjährig mit wechselhaftem Wetter: Wind, Regen und Sonne können sich am selben Tag ablösen, auch im Südsommer. Wetterfeste Kleidung nach dem Zwiebelprinzip ist deshalb wichtiger als ein exakt gewählter Reisetermin. Wenn Ihnen ein bestimmter Ausflug wichtig ist, planen Sie einen Reservetag ein – Bootstouren auf dem Beagle-Kanal können bei starkem Wind kurzfristig ausfallen.

Was Sie vor Ort erwartet

Die Stadt selbst ist überschaubar und nüchtern geprägt: ein arbeitender Hafen, eine belebte Hauptstrasse mit Geschäften und Restaurants, dahinter unmittelbar die Berge. Die Vergangenheit als Strafkolonie ist im ehemaligen Gefängnis dokumentiert, das heute als Museum zugänglich ist. Auf den Speisekarten stehen typischerweise Königskrabbe (Centolla) aus dem Kanal sowie patagonisches Lamm.

Die bekanntesten Ausflüge führen aufs Wasser und in die Natur: Bootsfahrten auf dem Beagle-Kanal zu Seelöwen- und Vogelkolonien, Wanderungen im Feuerland-Nationalpark durch Südbuchenwälder entlang von Küsten und Seen sowie Fahrten mit der historischen Schmalspurbahn. Je nach Saison werden zusätzlich Pinguinkolonien angefahren. Die Wege im Nationalpark sind mehrheitlich kurz bis mittellang und ohne alpine Erfahrung machbar.

Die Unterkünfte verteilen sich auf das Zentrum, von dem aus Hafen, Agenturen und Restaurants zu Fuss erreichbar sind, und auf Lagen an den Hängen oberhalb der Stadt mit Blick auf den Kanal. Ohne Mietwagen ist eine zentrale Lage meist praktischer, da die geführten Ausflüge in der Regel im Ort starten.

Für wen Ushuaia passt

Das Ziel eignet sich für Reisende, die Landschaft, Wandern und Tierbeobachtung suchen, und für alle, die von hier aus eine Kreuzfahrt in die Antarktis antreten. Weniger passend ist es, wenn Sie warmes Badewetter, ein dichtes städtisches Kulturprogramm oder verlässliche Sonnentage erwarten. Auch als reiner Stadtaufenthalt ohne Ausflüge bleibt Ushuaia hinter seinem Ruf zurück – der Reiz liegt in der Umgebung.

In der Praxis wird Ushuaia selten allein bereist. Die Anreise erfolgt üblicherweise per Inlandflug über Buenos Aires, und der Ort lässt sich gut mit weiteren Zielen Patagoniens verbinden, etwa den Gletscherregionen im Süden Argentiniens oder den Nationalparks auf chilenischer Seite. Für die klassischen Ausflüge sollten Sie mehrere Nächte einplanen; wer anschliessend in die Antarktis aufbricht, rechnet zusätzlich einen Puffertag vor dem Auslaufen ein.