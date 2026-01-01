Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen
Ushuaia, Argentinien

Ushuaia Hotels: unsere Auswahl

Ferien an der Südspitze der Erde

Ushuaia, die südlichste Stadt Argentiniens, wird von vielen auch als die südlichste Stadt der Welt angesehen. Vor allem die schneebedeckten Gipfel rund um die Stadt und der vor ihr gelegene Beagle-Kanal bieten Ihnen herrliche Anblicke, die Sie nicht so schnell vergessen werden. Aufgrund der Nähe zur Antarktis starten in dieser Stadt auch Kreuzfahrten in die Region. Ebenfalls interessant ist der nicht weit entfernte Feuerland-Nationalpark, der vor allem bei Trekkingfans beliebt ist. Nehmen Sie Kontakt zu unseren Spezialisten auf und buchen Sie noch heute!

Wann sich eine Reise nach Ushuaia lohnt

Ushuaia liegt auf Feuerland, und die Jahreszeiten sind gegenüber Europa verschoben. Die Sommermonate der Südhalbkugel bringen lange Tage, offene Wanderwege und die Hauptsaison für Schiffsausflüge; in dieser Zeit starten auch die Expeditionen Richtung Antarktis. In den Wintermonaten liegt Schnee bis in die Stadt hinunter, die Tage sind kurz, und in den Bergen oberhalb des Ortes ist Wintersport möglich. Beides sind sehr unterschiedliche Reisen – die Wahl der Saison entscheidet mehr als die Wahl der Unterkunft.

Rechnen Sie ganzjährig mit wechselhaftem Wetter: Wind, Regen und Sonne können sich am selben Tag ablösen, auch im Südsommer. Wetterfeste Kleidung nach dem Zwiebelprinzip ist deshalb wichtiger als ein exakt gewählter Reisetermin. Wenn Ihnen ein bestimmter Ausflug wichtig ist, planen Sie einen Reservetag ein – Bootstouren auf dem Beagle-Kanal können bei starkem Wind kurzfristig ausfallen.

Was Sie vor Ort erwartet

Die Stadt selbst ist überschaubar und nüchtern geprägt: ein arbeitender Hafen, eine belebte Hauptstrasse mit Geschäften und Restaurants, dahinter unmittelbar die Berge. Die Vergangenheit als Strafkolonie ist im ehemaligen Gefängnis dokumentiert, das heute als Museum zugänglich ist. Auf den Speisekarten stehen typischerweise Königskrabbe (Centolla) aus dem Kanal sowie patagonisches Lamm.

Die bekanntesten Ausflüge führen aufs Wasser und in die Natur: Bootsfahrten auf dem Beagle-Kanal zu Seelöwen- und Vogelkolonien, Wanderungen im Feuerland-Nationalpark durch Südbuchenwälder entlang von Küsten und Seen sowie Fahrten mit der historischen Schmalspurbahn. Je nach Saison werden zusätzlich Pinguinkolonien angefahren. Die Wege im Nationalpark sind mehrheitlich kurz bis mittellang und ohne alpine Erfahrung machbar.

Die Unterkünfte verteilen sich auf das Zentrum, von dem aus Hafen, Agenturen und Restaurants zu Fuss erreichbar sind, und auf Lagen an den Hängen oberhalb der Stadt mit Blick auf den Kanal. Ohne Mietwagen ist eine zentrale Lage meist praktischer, da die geführten Ausflüge in der Regel im Ort starten.

Für wen Ushuaia passt

Das Ziel eignet sich für Reisende, die Landschaft, Wandern und Tierbeobachtung suchen, und für alle, die von hier aus eine Kreuzfahrt in die Antarktis antreten. Weniger passend ist es, wenn Sie warmes Badewetter, ein dichtes städtisches Kulturprogramm oder verlässliche Sonnentage erwarten. Auch als reiner Stadtaufenthalt ohne Ausflüge bleibt Ushuaia hinter seinem Ruf zurück – der Reiz liegt in der Umgebung.

In der Praxis wird Ushuaia selten allein bereist. Die Anreise erfolgt üblicherweise per Inlandflug über Buenos Aires, und der Ort lässt sich gut mit weiteren Zielen Patagoniens verbinden, etwa den Gletscherregionen im Süden Argentiniens oder den Nationalparks auf chilenischer Seite. Für die klassischen Ausflüge sollten Sie mehrere Nächte einplanen; wer anschliessend in die Antarktis aufbricht, rechnet zusätzlich einen Puffertag vor dem Auslaufen ein.

Patagonien

Die Landschaft Patagoniens zeigt sich einzigartig, wundervoll und mystisch zugleich

Weinregionen

Geniessen Sie die besten Weine, die in Argentinien zu finden sind

Die Pampa

Eine der wohl ursprünglichsten Regionen in Argentinien ist die Pampa

Honeymoon

Romantische Flitterwochen im Land des Tangos geniessen

Aufregende Tierwelt

In Argentinien können Sie auf Tuchfühlung mit einer einzigartigen Tierwelt gehen

Reiseinformationen

Wenn Sie nach Argentinien reisen, sollten Sie diese wichtigen und zugleich auch nützlichen Tipps und Tricks beachten

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren