Sri Lanka-Malediven-Kombi

Sri Lanka Ferien

Die Insel Sri Lanka hat einen dichten Regenwald, der Ihnen überall ein schattiges Plätzchen bietet. Nur im Süden ist das Land eher flach, weshalb Gäste bei Sri Lanka Reisen immer wieder von tiefen Tälern und grossen, mit Bäumen bedeckten Bergen schwärmen. Das Klima ist feucht und heiss, weshalb Orchideen prächtig gedeihen und die Blätterdächer der Bäume des Regenwaldes atemberaubende Eindrücke vermitteln. Sri Lanka Reisen verschaffen Ihnen Impressionen von malerischen Dörfern, in denen die Bougainvillea grosse Höhen erreichen und Frangipani in voller Blüte stehen. Überall finden Sie Mönche, die die Kinder segnen und ab und an gesellt sich ein Kiosk an den Wegesrand.