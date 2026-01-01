Mit einem Mietwagen durch Schweden zu reisen, gibt Ihnen die Möglichkeit, das skandinavische Land in Ihrem eigenen Tempo zu entdecken. Schweden ist ein Kulturland, das mit zahlreichen spektakulären Sehenswürdigkeiten und einzigartigen kulturellen und natürlichen Schätzen aufwartet. Auf Schweden Mietwagenrundreisen reisen Sie zum Beispiel zur beeindruckenden Holzstadt Eksjö im Norden von Småland. Hier stehen im Stadtkern sechzig Gebäude unter Denkmalschutz. Die Insel Öland erreichen Sie über die gleichnamige Brücke. Auf der Insel gibt es eine beispiellose Hochsteppenlandschaft, die Teil des UNESCO Welterbe ist.

Mit einem Mietauto gelangen Sie auch einfach in die Region Västergötland, die als ‘Wiege Schwedens’ bezeichnet wird. Dort treffen Geschichtsinteressierte auf 4'500 alte Gräber und guterhaltene Klosterruinen.