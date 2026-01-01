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Smogen, Schweden

Schweden-Mietwagenreisen vom Spezialisten

Unabhängig Kultur und Natur entdecken

Mit einem Mietwagen durch Schweden zu reisen, gibt Ihnen die Möglichkeit, das skandinavische Land in Ihrem eigenen Tempo zu entdecken. Schweden ist ein Kulturland, das mit zahlreichen spektakulären Sehenswürdigkeiten und einzigartigen kulturellen und natürlichen Schätzen aufwartet. Auf Schweden Mietwagenrundreisen reisen Sie zum Beispiel zur beeindruckenden Holzstadt Eksjö im Norden von Småland. Hier stehen im Stadtkern sechzig Gebäude unter Denkmalschutz. Die Insel Öland erreichen Sie über die gleichnamige Brücke. Auf der Insel gibt es eine beispiellose Hochsteppenlandschaft, die Teil des UNESCO Welterbe ist.

Mit einem Mietauto gelangen Sie auch einfach in die Region Västergötland, die als ‘Wiege Schwedens’ bezeichnet wird. Dort treffen Geschichtsinteressierte auf 4'500 alte Gräber und guterhaltene Klosterruinen.

Icon map11 Tage
Eine Reise in die Heimat des Dalapferds
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Ausflug in den Avesta Bison Park , Besichtigung des UNESCO Weltkulturerbe Bergwerk von Falun,...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map12 Tage
Schwedenrot & Meeresblau
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Pulsierende Hauptstadt Stockholm , Landestypische Holzstadt Eksjö, Übernachtung in ehemaligem Lagerhaus,...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map15 Tage
Välkommen till Sverige!
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Pulsierende Hauptstadt Schweden , Fahrradfahrt am Götakanal , Flanieren Sie durch die Holzstadt Eksjö,...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte

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