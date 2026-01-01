Välkommen till Sverige! ab Zürich
Välkommen till Sverige! ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Pulsierende Hauptstadt Schweden
- Fahrradfahrt am Götakanal
- Flanieren Sie durch die Holzstadt Eksjö
- Besuch des Freilichtmuseum Gamla Linköping
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Linienflug Zürich–Stockholm
Geniessen Sie Ihren Aufenthalt in der pulsierenden Metropole Stockholm. Zwei Übernachtungen an zentraler Lage beim Bahnhof oder gegen Aufpreis in einem Hotel in der Altstadt «Gamla Stan».
2. Tag Stockholm
Wie wäre es mit einer Schärenschifffahrt oder dem Besuch des Drottningholm Palastes, dem heutigen Wohnsitz der Schwedischen Königsfamilie?
3. Tag Stockholm–Lyrestad, 290 km
Mietwagenübernahme und Fahrt in Richtung Vänernsee. Unterwegs lohnt sich ein Halt beim Landsitz Julita mit seiner wunderschönen Parkanlage. Das Hotel in Lyrestad besteht aus den Gemäuern der ehemaligen Götakanal-Mühle und befindet sich direkt am Kanal. Geniessen Sie den Aufenthalt in diesem persönlichen Hotel mit ausgezeichneter Küche.
4. Tag Entdecken Sie per Fahrrad den Götakanal
Nirgends lässt es sich schöner und angenehmer radeln als in der Gegend des Götakanals.
5. Tag Lyrestad–Göteborg, 260 km
Heute führt Ihre Reise der Südseite des Vänernsees entlang. Legen Sie einen Kaffee-Halt in Lidköping ein oder besuchen Sie das nahegelegene Schloss Läckö. Über die Inseln Orust und Tjörn geht es an die maritime Westküste Schwedens bis nach Göteborg.
6. Tag Göteborg
Entdecken Sie die zweitgrösste Stadt Schwedens zu Fuss oder mit einem Kanalboot.
7. Tag Göteborg–Falsterbo, 350 km
Wir empfehlen Ihnen die Küstenstrasse bis nach Falkenberg zu nehmen und dort einen Spaziergang am Strand zu unternehmen. Schwedische Romantik verspricht der pittoreske Fischerort Mölle und der kleine Ort Höganäs ist für seine Schwedische Keramik bekannt. Zwei Übernachtungen in einem Landhotel ganz im Südwesten Schwedens.
8. Tag Ausflug nach Ystad
Lassen Sie sich von der Gastfreundschaft verwöhnen oder unternehmen Sie einen Ausflug an die Küste nach Ystad.
9. Tag Falsterbo–Möckelsnäs, 250 km
Vorbei an den berühmten Steinsetzungen «Ales Stenar» und zahlreichen Stränden aufs Land nach Möckelsnäs. Zwei Übernachtungen in einem Gutshof am See.
10. Tag Möckelsnäs
Unternehmen Sie einen Ausflug in die wunderschöne Seenplatte des Åsnensees, besuchen Sie das Glasreich, ein beliebtes Ausflugsziel für Gross und Klein, oder einen der zwei Elchparks in der Nähe von Möckelsnäs!
11. Tag Möckelsnäs–Eksjö, 160 km
In der Holzstadt Eksjö können Sie herrlich durch die engen Gassen flanieren und die hübschen roten Häuser bewundern. Weiterfahrt zum 11 km entfernten Landhotel mit idyllischer und ruhiger Lage am See.
12. Tag Eksjö und Umgebung
Besuchen Sie Gränna, wo die rot-weissen Zuckerstangen hergestellt werden. In Vimmerby befindet sich der wohl beliebteste Themenpark Schwedens, «Astrid Lindgrens Welt» mit Pippi Langstrumpf und Co. oder geniessen Sie einfach das süsse Nichtstun am See.
13. Tag Eksjö–Linköping, 130 km
Fahrt durch die wohl schönste Seenregion nach Linköping. Hier dürfen Sie das Freilichtmuseum «Gamla Linköping» auf keinen Fall verpassen. Übernachtung in einem hübschen Stadthotel.
14. Tag Linköping–Mariefred, 200 km
Im malerischen Mariefred wurden schon einige Inga Lindström-Filme gedreht. Ein Abstecher zum nahegelegenen, nicht minder idyllischen Ort Nyköping empfehlen wir auch wärmstens. Übernachtung in Mariefred im ältesten Hotel Schwedens.
15. Tag Linienflug Stockholm–Zürich, 135 km
Haben Sie das Barockschloss «Gripsholm» in Marie-fred bereits besucht? Durch die Innerschären geht es an den Flughafen. Mietwagenrückgabe und Rückflug nach Zürich.
Im Preis inbegriffen:
- Linienflug Zürich–Stockholm retour mit SAS
- Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ
- Mietwagen für 13 Tage von Europcar, Kategorie CDMR (VW Golf oder ähnlich)
- 14 Übernachtungen in schönen Mittelklasshotels, Zimmer mit Dusche/WC, Frühstück
- Reisedokumentation
- Transfer Flughafen–Hotel
- Einweg-Gebühr Mietfahrzeug SEK 715
- Fakultative Ausflüge
- Annullierungskosten-Versicherung
- Preise für höhere Zimmerkategorien auf Anfrage
Preise
15 Tage / 14 Nächte Preis auf Anfrage