Eine Reise in die Heimat des Dalapferds ab Zürich

1 . Tag Linienflug Zürich–Stockholm & Stockholm–Långshyttan (200 km) Mietwagenübernahme am Flughafen Stockholm- Arlanda. Anschliessend malerische Fahrt in Richtung Dalarna. Zwei Übernachtungen in einem romantischen Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert.

2 . Tag Långshyttan Unternehmen Sie heute einen Ausflug in den Avesta Bison Park und bestaunen Sie diese prächtigen Tiere. In der Nähe befindet sich auch das hübsche, kleine Städtchen Hedemora mit seinem mittelalterlichen Zentrum.

3 . Tag Långshyttan–Tällberg (100 km) Besuchen Sie heute das imposante Bergwerk von Falun, welches zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Unterwegs lohnt sich zudem noch ein Abstecher nach Bjursås. Die hügelige Region wird auch die «Schweiz Dalarnas» genannt. Drei Übernachtungen in einem typischen Landhotel mit schöner Sicht auf den Siljansee.

4 . Tag Tällberg & Siljansee Die Region rund um den Siljansee lässt sich am besten auf einer ausgedehnten Wanderung oder Velotour erkunden. Sehenswert ist auch der Styggforsen Wasserfall inmitten einem Naturreservat. In der näheren Umgebung finden Sie auch mehrere kleine Handwerksbetriebe- und Manufakturen wie z. B. jene in Nusnäs, wo das berühmteste Souvenir Schwedens, das Dala-Pferdchen, hergestellt wird.

5 . Tag Tällberg–Sysslebäck (200 km) Besuchen Sie das Zorn-Museum, in dem Sie die weltweit grösste Sammlung von Werken von Anders Zorn (1860–1920) finden; Aquarelle, Ölgemälde, Skizzen und Skulpturen. Vergessen Sie nicht, im Café Zorn die obligate Fika zu geniessen.

6-7 . Tag Sysslebäck/Långberget Drei Übernachtungen in einer urgemütlichen Hütte in naturnaher Lage. Während Ihres Aufenthalts können Sie die spannende Natur dieser Region geniessen und deren Bewohner in Ihrer natürlichen Umgebung aufspüren – bei einer Biber- und Elchsafari in einem der wildreichsten Gebiete Schwedens.

8 . Tag Sysslebäck–Torsby (80 km) Heute erwartet Sie eine reizvolle Fahrt quer durch Dalarna bis zum Värmländischen Fjell. Es folgen 2 Übernachtungen in einem schmucken Landhotel.

9 . Tag Torsby Besuchen Sie das pittoreske Städtchen und kehren Sie zur ein oder anderen Fika in eines der netten Cafés ein. Wer den Wagen stehen lassen will, kann von hier zum Hembygsdgård Kollsberg laufen (Freilichtmuseum). Es liegt auf einer erhöhten Landzunge im Südosten des Orts und hat schöne Aussicht über den See Övre Fryken.

10 . Tag Torsby–Borlänge (225 km) Besuchen Sie auf Ihrem Weg in Grängesberg den Disponentparken; Ein botanischer Garten mit einem Englischen Park, kleine Teiche, Kräutergarten uvm. Das hübschen Trädgårdscaféet lädt zum verweilen ein. Zwei Übernachtungen im Zentrum von Borlänge.

11 . Tag Borlänge–Stockholm (200 km) & Linienflug Stockholm–Zürich Fahrt in Richtung Stockholm und Mietwagenrückgabe am Flughafen Arlanda. Oder möchten Sie Ihren Aufenthalt in Schwedens Hauptstadt Stockholm verlängern?