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Oresund Brücke, Schweden

Schweden-Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Grosse Freiheit auf der Landstrasse

Mit dem Mietauto während der Sommermonate durch Schweden zu reisen, ist eine der schönsten Arten, das skandinavische Land zu erleben. Wir haben für Sie diverse Mietwagenrundreisen zusammengestellt. Für Sie buchen wir die Unterkünfte an den schönsten Orten, reservieren ein Mietauto dazu und schon brechen Sie auf zu Ihrem Roadtrip durch Schweden. Dank im Voraus reservierter Hotels können Sie Ihre Reisetage ungestört nutzen. Wo es Ihnen unterwegs gefällt, halten Sie an, schauen sich eine Gegend, Sehenswürdigkeit oder Stadt in aller Ruhe an.

Und wenn es Ihnen beliebt, reisen Sie weiter zum nächsten Etappenort, wo ein komfortables Hotel auf Sie wartet. Dauer und Route einer Mietwagenrundreise sind komplett flexibel. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, Ihre Traumroute zusammenzustellen.

Icon map16 Tage
Nordische Leckereien
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Bergwerksstadt Røros mit restaurierten Holzhäusern , Jugendstilstadt Ålesund, Bummeln Sie durch die...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map17 Tage
Rosinenpicker - Skandinavische Highlights
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Charmantes royales Stockholm , Beeindruckendes Wildnisgebiet Ruka, Auslug zum Nordkap , Inselperle Senja
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map15 Tage
Stille des Nordens
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Aufenthalt in komfortablen Rorbu am Meer, Inselparadies Lofoten mit diversen Ausflügen , Bootsfahrt zur...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte

Ferien mit Kindern

Unsere Reiseexperten stellen Ihnen gerne individuelle Familienferien zusammen.

Reiseinformationen

Für eine optimale Reisevorbereitung schauen Sie sich unsere Tipps und Ratschläge an.

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