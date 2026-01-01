Schwedenrot & Meeresblau ab Zürich

1 . Tag Linienflug Zürich–Stockholm Besichtigen Sie die pulsierende Hauptstadt Schwedens und übernachten Sie in einem modernen Hotel im Stadtzentrum.

2 . Tag Stockholm

3 . Tag Stockholm–Linköping, 230 km Mietwagenübernahme in der Stadt und los geht Ihre Reise. Auf dem Weg nach Linköping empfiehlt sich ein Besuch beim Schloss Gripsholm im idyllischen Mariefred. In Linköping lockt das Freilichtmuseum mit seinen gut erhaltenen alten Holzhäusern. Übernachtung in der Stadt.

4 . Tag Linköping–Ullinge, 140 km Dem Götakanal entlang via Borensberg und Motala führt Ihre Reise zum schönen Vätternsee, wo sich ein kurzer Halt im sehenswerten Vadstena und Gränna lohnt. Übernachtung in einem hübschen Landhotel.

5 . Tag Ullinge Die Holzstadt Eksjö mit seinen roten Holzhäusern ist unweit von Ihrem Übernachtungsort entfernt.

6 . Tag Ullinge–Kalmar, 230 km Auf dem Weg nach Kalmar durchfahren Sie das berühmte Glasreich Schwedens bei Kosta und Orrefors. Übernachtung in einem umgebauten ehemaligen Lagerhaus am Hafen in Kalmar.

7 . Tag Kalmar–Karlskrona, 90 km Nach dem Besuch vom Schloss Kalmar führt Sie die Reise weiter zum sehenswerten Karlskrona. Zwei Übernachtungen in einem modernen Stadthotel direkt am Meer.

8 . Tag Karlskrona Unternehmen Sie einen Schiffsausflug in die Schären oder besuchen Sie das eindrückliche Marinemuseum mit dem U-Boot als dessen Hauptattraktion.

9 . Tag Karlskrona–Falsterbo, 255 km Geniessen Sie die Fahrt dem Meer entlang und nutzen Sie die Gelegenheit für einen kurzen Strandspaziergang. Ystad, mit der schönen Altstadt, ist einen weiteren Stopp wert. Übernachtung in einem idyllischen Landhotel bei Falsterbo.

10 . Tag Falsterbo–Malmö, 40 km & Zug nach Kopenhagen Via dem hübschen Ort Skanör geht es nach Malmö. Mietwagenrückgabe und kurze Bahnfahrt (35 Minuten) nach Kopenhagen. Zwei Übernachtungen an zentraler Lage.

11 . Tag Kopenhagen

12 . Tag Linienflug Kopenhagen–Zürich