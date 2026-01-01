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Schwedenrot & Meeresblau ab Zürich

Lernen Sie zunächst das abwechslungsreiche Inland von Schweden kennen und reisen Sie dem schönen Götakanal und dem Vätternsee entlang bis zum berühmten Glasreich Kosta. Während dieser Reise entdecken Sie die Facetten Schwedens in kurzer Zeit.
Schwedenrot & Meeresblau ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Pulsierende Hauptstadt Stockholm
- Landestypische Holzstadt Eksjö
- Übernachtung in ehemaligem Lagerhaus
- Stadt Karlskrona
- Ausflug in die Schären
Icon calendar 12 Tage / 11 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Linienflug Zürich–Stockholm

Besichtigen Sie die pulsierende Hauptstadt Schwedens und übernachten Sie in einem modernen Hotel im Stadtzentrum.

2. Tag Stockholm

3. Tag Stockholm–Linköping, 230 km

Mietwagenübernahme in der Stadt und los geht Ihre Reise. Auf dem Weg nach Linköping empfiehlt sich ein Besuch beim Schloss Gripsholm im idyllischen Mariefred. In Linköping lockt das Freilichtmuseum mit seinen gut erhaltenen alten Holzhäusern. Übernachtung in der Stadt.

4. Tag Linköping–Ullinge, 140 km

Dem Götakanal entlang via Borensberg und Motala führt Ihre Reise zum schönen Vätternsee, wo sich ein kurzer Halt im sehenswerten Vadstena und Gränna lohnt. Übernachtung in einem hübschen Landhotel.

5. Tag Ullinge

Die Holzstadt Eksjö mit seinen roten Holzhäusern ist unweit von Ihrem Übernachtungsort entfernt.

6. Tag Ullinge–Kalmar, 230 km

Auf dem Weg nach Kalmar durchfahren Sie das berühmte Glasreich Schwedens bei Kosta und Orrefors. Übernachtung in einem umgebauten ehemaligen Lagerhaus am Hafen in Kalmar.

7. Tag Kalmar–Karlskrona, 90 km

Nach dem Besuch vom Schloss Kalmar führt Sie die Reise weiter zum sehenswerten Karlskrona. Zwei Übernachtungen in einem modernen Stadthotel direkt am Meer.

8. Tag Karlskrona

Unternehmen Sie einen Schiffsausflug in die Schären oder besuchen Sie das eindrückliche Marinemuseum mit dem U-Boot als dessen Hauptattraktion.

9. Tag Karlskrona–Falsterbo, 255 km

Geniessen Sie die Fahrt dem Meer entlang und nutzen Sie die Gelegenheit für einen kurzen Strandspaziergang. Ystad, mit der schönen Altstadt, ist einen weiteren Stopp wert. Übernachtung in einem idyllischen Landhotel bei Falsterbo.

10. Tag Falsterbo–Malmö, 40 km & Zug nach Kopenhagen

Via dem hübschen Ort Skanör geht es nach Malmö. Mietwagenrückgabe und kurze Bahnfahrt (35 Minuten) nach Kopenhagen. Zwei Übernachtungen an zentraler Lage.

11. Tag Kopenhagen

12. Tag Linienflug Kopenhagen–Zürich

Im Preis inbegriffen:
  • Linienflug Zürich–Stockholm & Kopenhagen–Zürich mit SAS
  • Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ
  • Mietwagen für 8 Tage von Europcar, Kategorie CDMR (VW Golf oder ähnlich)
  • 11 Übernachtungen in guten Mittelklasshotels, Zimmer mit Dusche/WC, Frühstück
  • Bahnbillett Malmö–Kopenhagen in 2. Klasse
  • Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen:
  • Transfers Flughafen–Hotel–Flughafen
  • Einweg-Gebühr Mietwagen SEK 1445
  • Annullierungskosten-Versicherung
Hinweise:
  • Preise für höhere Zimmerkategorien auf Anfrage

Preise
12 Tage / 11 Nächte Preis auf Anfrage

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