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Östergötland, Schweden

Östergötland Hotels und Unterkünfte

Die ganze Pracht des Vätternsees

Eingebettet zwischen Ostsee und den langgezogenen Vätternsee liegt Östergötland. Im Süden grenzt die Region an Småland, im Norden an Svealand. Vor der Küste liegen Dutzende Schäreninseln und unzählige Flüsse und Seen sowie ausgedehnte Agrarzonen prägen das Landschaftsbild. Ein Highlight ist allerdings die unendlich lange scheinende Küstenlinie des Vätternsees. Entlang des Seeufers befinden sich zahlreiche Klöster und Schlösser, von denen die meisten besucht werden können. Viele Städtchen in Östergötland zeichnen sich durch grossartige Kirchbauten und intakten Altstädte aus.

Nehmen Sie sich auf Ihrer Schweden Reise Zeit und schlendern Sie durch alte Gässchen und über Marktplätze. In unserem Hotelangebot für Östergötland finden Sie unter anderem auch gemütliche Ferienhäuser, die an den schönsten Orten der Region zu finden sind.

Ferienhäuser von LarsHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Rimforsa
Hier werden Sie garantiert das wahre Schweden kennen- und lieben lernen! Die Familie von Lars kümmert sich persönlich...

Ferien mit Kindern

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