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Västerbotten, Schweden

Västerbotten Hotels im Überblick

Ursprüngliche Naturlandschaften in Zentralschweden

Die nordostschwedische Region Västerbotten erstreckt sich von schwedisch Lappland an die Ostseeküste und im Westen zur norwegischen Grenze. Die spektakuläre Küste an der Ostsee mit Inseln und Schären, ausgedehnte Waldlandschaften und Hunderte Seen und Flüsse machen die Region zu einem Outdoorparadies. Die verschiedenen Wasserläufe können Sie mit gemieteten Kajaks erkunden. Auch Fahrräder können gemietet werden, die insbesondere für die Küstenregion eine genussreiche Aktivität ermöglichen, denn dort gibt es zahlreiche bestens ausgebaute Radwege.

Aber auch kulturell ist Västerbotten spannend, weil in dieser Region Vertreter der nordskandinavischen Ureinwohner, die Sami, wohnen. An verschiedenen Orten haben Sie Gelegenheit, deren interessante Kultur und Lebensweise kennen zu lernen. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für eine Beratung.

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