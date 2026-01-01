Hier werden Sie garantiert das wahre Schweden kennen- und lieben lernen! Die Familie von Lars kümmert sich persönlich um die Gäste und trägt dazu bei, dass Sie Ihre Ferien sorgenlos geniessen können. Die hübschen und gemütlichen Ferienhäuser befinden sich beim Åsunden-See, inmitten der schönsten Seenlandschaften Schwedens! Der See lädt nicht nur zum Baden ein - er ist auch ideal, um Hecht und Zander zu fischen! Boote und Angelausrüstung können vor Ort bei Lars gemietet werden.