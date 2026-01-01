Muonio - Hundeschlittensafari ab Zürich
Muonio - Hundeschlittensafari ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Wunderschöne winterliche Landschaft
- Eindrückliche mehrtägige Huskysafari
- Einzigartiges Erlebnis
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Flug Zürich–Helsinki–Kittilä
Transfer nach Muonio. Kennenlernen der Gruppe und Willkommens-Dinner. Übernachtung in einer Safarihütte.
2-5. Tag Huskysafari in der Wildnis
Nach dem Frühstück erhalten Sie die notwendige Ausrüstung und die Thermo-Kleidung für die Tour, und lernen Ihr eigenes Hunde-Team kennen und packen Ihren Schlitten mit dem Nötigsten für die kommenden Tage.
Nach dem Frühstück erhalten Sie die notwendige Ausrüstung und die Thermo-Kleidung für die Tour, und lernen Ihr eigenes Hunde-Team kennen und packen Ihren Schlitten mit dem Nötigsten für die kommenden Tage.
Nach einer Einführung und Instruktionen durch den Guide, geht es los in die Wildnis. Die Route führt über wunderschöne Waldstrecken, gefrorene Seen und entlang von Flüssen. Übernachtungen in einfachen, gemütlichen Wildnishütten in Mehrbettzimmern. Waschgelegenheit in der Sauna, die jeden Abend geheizt wird. Die Mahlzeiten werden gemeinsam zubereitet, Frühstück und Abendessen in der Wildnishütte, Mittagessen am Lagerfeuer. Ihr Hunde-Team versorgen Sie während der Tour selbstverantwortlich.
6. Tag In Muonio
Tag zur freien Verfügung. Buchen Sie eine Aktivität vor Ort oder erkunden Sie die Umgebung auf Langlaufskiern oder Schneeschuhen. Abends erwartet Sie ein Abschiedsessen mit typisch lappländischen Spezialitäten.
7. Tag Heimreise
Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- Flug Zürich–Helsinki–Kittilä retour mit Finnair in O-Klasse
- Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ (CHF 180.–)
- Transfer Kittilä–Muonio retour (1 h/Weg)
- Reisedokumentation
- Safari gemäss Programm, Vollpension, eigenes Gespann mit 4–6 Hunden, 4–7 Teilnehmer/Gruppe, Ausrüstung (Schlafsack, Overall, Stiefel, Mütze, Handschuhe), Führung auf Englisch
- 2 Übernachtungen in Safarihütten bei Harriniva in Muonio, Duschen & WCs gemeinschaftlich
- 4 Nächte in Wildnishütten, Mehrbettzimmer ohne Dusche/WC, mit Trockentoilette & Sauna
- Annullierungskosten-Versicherung
- Fahrausweis erforderlich für Motorschlittentour
- Wetterbedingte Programmänderungen möglich
- Flugzuschläge siehe Zusatzleistungen
Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage