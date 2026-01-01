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Muonio - Hundeschlittensafari ab Zürich

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag bei arktischen Aktivitäten in Lappland! Auf den Touren mit Hundeschlitten erleben Sie die eindrückliche Wildnis und erfahren Vieles über die Lebensart in Lappland. Abends werden Sie mit etwas Glück das mystische Phänomen des Polarlichts am Sternenhimmel bewundern können. Diese faszinierende Hundeschlitten-Tour von Hütte zu Hütte in der Wildnis, ist geeignet für alle Naturfreunde mit guter Kondition. Für Kinder ist diese Tour nicht geeignet. Tagesetappen von 25–40 km, Unterkünfte in Mehrbettzimmern.
Muonio - Hundeschlittensafari ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Wunderschöne winterliche Landschaft
- Eindrückliche mehrtägige Huskysafari
- Einzigartiges Erlebnis
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Flug Zürich–Helsinki–Kittilä

Transfer nach Muonio. Kennenlernen der Gruppe und Willkommens-Dinner. Übernachtung in einer Safarihütte.

2-5. Tag Huskysafari in der Wildnis

Nach dem Frühstück erhalten Sie die notwendige Ausrüstung und die Thermo-Kleidung für die Tour, und lernen Ihr eigenes Hunde-Team kennen und packen Ihren Schlitten mit dem Nötigsten für die kommenden Tage.

Nach einer Einführung und Instruktionen durch den Guide, geht es los in die Wildnis. Die Route führt über wunderschöne Waldstrecken, gefrorene Seen und entlang von Flüssen. Übernachtungen in einfachen, gemütlichen Wildnishütten in Mehrbettzimmern. Waschgelegenheit in der Sauna, die jeden Abend geheizt wird. Die Mahlzeiten werden gemeinsam zubereitet, Frühstück und Abendessen in der Wildnishütte, Mittagessen am Lagerfeuer. Ihr Hunde-Team versorgen Sie während der Tour selbstverantwortlich.

6. Tag In Muonio

Tag zur freien Verfügung. Buchen Sie eine Aktivität vor Ort oder erkunden Sie die Umgebung auf Langlaufskiern oder Schneeschuhen. Abends erwartet Sie ein Abschiedsessen mit typisch lappländischen Spezialitäten.

7. Tag Heimreise

Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz.

Im Preis inbegriffen:
  • Flug Zürich–Helsinki–Kittilä retour mit Finnair in O-Klasse
  • Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ (CHF 180.–)
  • Transfer Kittilä–Muonio retour (1 h/Weg)
  • Reisedokumentation
  • Safari gemäss Programm, Vollpension, eigenes Gespann mit 4–6 Hunden, 4–7 Teilnehmer/Gruppe, Ausrüstung (Schlafsack, Overall, Stiefel, Mütze, Handschuhe), Führung auf Englisch
  • 2 Übernachtungen in Safarihütten bei Harriniva in Muonio, Duschen & WCs gemeinschaftlich
  • 4 Nächte in Wildnishütten, Mehrbettzimmer ohne Dusche/WC, mit Trockentoilette & Sauna
Im Preis nicht inbegriffen:
  • Annullierungskosten-Versicherung
Hinweise
  • Fahrausweis erforderlich für Motorschlittentour
  • Wetterbedingte Programmänderungen möglich
  • Flugzuschläge siehe Zusatzleistungen

Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage

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