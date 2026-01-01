Dieses Feriendorf ist ideal für Familien, aber auch für alle, welche gerne in einem gemütlichen kleinen Ferienhaus ein paar erholsame Tage direkt am Meer verbringen möchten. Die Häuser stehen auf einem grosszügigen und sehr modernen Campingplatz mit angrenzendem Golfplatz. Die Lage für Erkundungen im Süden könnte nicht idealer sein: die Insel Ven, das Vikingerdorf «Foteviken» und die hübschen Ortschaft en wie Landskrona, Helsingborg, Lund oder Malmö können auf einem Tagesausfl ug besucht werden.