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Kopenhagen Hotels vom Spezialisten

Ihre Traumhotels für den Citytrip Kopenhagen

Kopenhagen, die Märchenhauptstadt Europas, in einer fröhlichen und unkomplizierten Atmosphäre. Kopenhagen steht für seine trendige, traditionelle, gemütliche und weltoffene Art das Leben zu geniessen. Hier ist fast alles erlaubt was Spass macht. 

Kopenhagen erwartet Sie mit dem Märchenschloss, der Meerjungfrau, dem gemütlichen Hafenbezirk und dem weltbekannten bezaubernden Tivoli.

Besuchen Sie eine der schönsten Anlagen, Schloss Amalienborg. Die kleine Meerjungfrau sowie die Bilderbuchhäuser der Altstadt verbreiten eine ebenso märchenhafte Stimmung wie die Gedichte von H.C. Andersens.

Zwischen dem Rathausplatz, Kongens Nytorv und Norreport erstreckt sich – die längste Fussgängerzone der Welt. Hier finden Sie Internationales oder Dänisches, Modernes oder Traditionelles. Zur Stärkung gibt’s ein das typische dänische Sandwich mit Fleisch, Fisch, Salaten, Gemüse und Eiern. Zu einer Städtereise nach Kopenhagen gehört der Verzehr eines Smörrebröds einfach dazu.

Das Hafenviertel Nyhavn

Nyhavn im Hafenviertel mit seinen malerischen bunten Häusern besichtigen Sie während eines gemütlichen Bummels. Der Hafen ist für Kopenhagen von grosser Bedeutung und war das auch im Mittelalter.

Kunst und Kultur

Besuchen Sie den in der Innenstadt gelegenen Vergnügungs- und Kulturpark Tivoli. Seine prächtigen Grünanlagen laden zum Träumen ein, höchste Genüsse bieten Konzert- und Ballettabende. Attraktionen, Ausstellungen sowie Achter- und andere Bahnen für Gross und Klein runden das Angebot ab. Tivoli ist einer der ältesten Freizeitparks weltweit.

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