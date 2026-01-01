Kopenhagen, die Märchenhauptstadt Europas, in einer fröhlichen und unkomplizierten Atmosphäre. Kopenhagen steht für seine trendige, traditionelle, gemütliche und weltoffene Art das Leben zu geniessen. Hier ist fast alles erlaubt was Spass macht.

Kopenhagen erwartet Sie mit dem Märchenschloss, der Meerjungfrau, dem gemütlichen Hafenbezirk und dem weltbekannten bezaubernden Tivoli.

Besuchen Sie eine der schönsten Anlagen, Schloss Amalienborg. Die kleine Meerjungfrau sowie die Bilderbuchhäuser der Altstadt verbreiten eine ebenso märchenhafte Stimmung wie die Gedichte von H.C. Andersens.

Zwischen dem Rathausplatz, Kongens Nytorv und Norreport erstreckt sich – die längste Fussgängerzone der Welt. Hier finden Sie Internationales oder Dänisches, Modernes oder Traditionelles. Zur Stärkung gibt’s ein das typische dänische Sandwich mit Fleisch, Fisch, Salaten, Gemüse und Eiern. Zu einer Städtereise nach Kopenhagen gehört der Verzehr eines Smörrebröds einfach dazu.