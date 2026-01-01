Kopenhagen Hotels vom Spezialisten
Ihre Traumhotels für den Citytrip Kopenhagen
Das Hafenviertel Nyhavn
Nyhavn im Hafenviertel mit seinen malerischen bunten Häusern besichtigen Sie während eines gemütlichen Bummels. Der Hafen ist für Kopenhagen von grosser Bedeutung und war das auch im Mittelalter.
Kunst und Kultur
Besuchen Sie den in der Innenstadt gelegenen Vergnügungs- und Kulturpark Tivoli. Seine prächtigen Grünanlagen laden zum Träumen ein, höchste Genüsse bieten Konzert- und Ballettabende. Attraktionen, Ausstellungen sowie Achter- und andere Bahnen für Gross und Klein runden das Angebot ab. Tivoli ist einer der ältesten Freizeitparks weltweit.
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