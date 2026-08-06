Expedition Nordwestpassage - Inbegriff von Pioniergeist ab Zürich
Expedition Nordwestpassage - Inbegriff von Pioniergeist ab Zürich
ab CHF 22215.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Verewigen Sie sich in der Chronik eines Seeweges, der seit Jahrhunderten Mythos und Wagnis zugleich ist
- Ehrfurcht und Einsamkeit: eine legendäre Route, die nur wenige Schiffe meistern können
- Der Weg ist das Ziel – oft bestimmt von Wetter und Eis
- Aktiv in der Arktis – mit Zodiacs und auf Wanderungen
- Tierbeobachtungen im Reich der Eisbären, Moschusochsen, Polarfüchse und Wale
31 Tage / 30 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Seward
Seward/Alaska/USA, Abfahrt 21.00 Uhr
2. Tag Seetag
Entspannung auf See
3-5. Tag Alaska-Halbinsel und Aleuten/USA (Kreuzen vor Kak Island, Chignik, Popof Island1 , Unalaska Island)
Im Jahre 1906 gelang Roald Amundsen erstmals eine vollständige Durchfahrt der Nordwestpassage. Jetzt wagen Sie selbst diese Pioniertat mit der HANSEATIC inspiration. Die ersten Kapitel Ihrer Expeditionswochen liegen an der Küste der Alaska-Halbinsel. Beim Kreuzen vor Kak Island beflügelt der Vogelfelsen Ihre Vorfreude auf kommende Erlebnisse. „Starker Wind“ bedeutet der Name Chignik in der Alutiiq-Sprache. Gewinnen Sie Einblicke in das Leben in dem kleinen Fischerort mit seinen etwa 80 Einwohnern.
In einem weiten Bogen spannt sich die vulkanische Inselkette der Aleuten hinein in den Pazifik. Hier besuchen Sie auf Popof Island die Heimat von Bisons. Weißkopfseeadler hingegen sind die Herrscher der Lüfte. Ihr unverkennbarer Ruf über Unalaska Island lenkt den Blick unwillkürlich nach oben.
6. Tag St. Paul Island/Pribilof Islands
Eine Kolonie Nördlicher Seebären begrüsst Sie vielleicht bei einer Wanderung mit Ihren Experten auf St. Paul Island – ein Vorgeschmack auf weitere intensive Begegnungen mit der überraschend vielfältigen Fauna dieser entlegenen Region.
7. Tag Seetag Fahrt durch das Beeringmeer
Auf der Fahrt durch das Beringmeer halten Sie gespannt Ausschau nach Walen, die sich gut von den vielen offenen Decksflächen aus beobachten lassen.
8. Tag Nome
Was für Sie auf dieser Passage die reichen Erfahrungsschätze sind, war Anfang der 1900er-Jahre in Alaska das Gold. Die Stadt Nome ist noch immer vom Goldrausch vergangener Zeiten geprägt: Ausgediente Dampfloks, Schienen und Goldbagger tragen dazu bei.
9-11. Tag Die Tschuktschensee und die Beaufortsee
Während der Fahrt durch die Tschuktschensee und die Beaufortsee steigt die Spannung an Bord, denn jetzt liegt der Lebenstraum und Anziehungspunkt zahlloser Abenteurer und Entdecker vor Ihnen.
12-25. Tag Abenteuer Nordwestpassage – von der Beaufortsee in den Lancaster Sound
Das Abenteuer Nordwestpassage: Bis heute ranken sich packende Legenden um den berühmten Seeweg. Den Auftakt bildet das selten besuchte Herschel Island. Abhängig von den Gegebenheiten vor Ort erkunden Sie die ehemalige Walfangstation. Hier heißen Sie mit etwas Glück Raufussbussarde willkommen, und vielleicht zeigt sich auch der scheue Polarfuchs. In der Franklin Bay umweht Sie neben der Geschichte des gleichnamigen Polarforschers das Phänomen der Smoking Hills.
Die rauchenden Hügel erklären sich durch pyrithaltige Gesteinsschichten, die sich selbst entzündeten. Eine Zodiacfahrt ermöglicht Ihnen einmalige Perspektiven auf dieses mystisch anmutende Schauspiel. Auf Victoria Island, nach der englischen Königin benannt, lassen sich mit etwas Glück imposante, bis zu 400 kg schwere Moschusochsen beobachten. Werden Sie hier womöglich Eisbären sichten? Seien Sie gespannt auf erstaunliche Einblicke in die Lebensart und Geschichte der Inuit.
Über Jahrhunderte war die Gegend um Cambridge Bay sommerlicher Treffpunkt der Familien der „Copper Eskimos“, benannt nach ihren Kupferwerkzeugen. Als stummer Zeuge des Wagemuts Roald Amundsens lag das Wrack seines Forschungsschiffes „Maud“ hier rund 90 Jahre im Eis, bevor es 2018 zurück nach Norwegen gebracht wurde. Das Echo einer großen Stimme klingt auf Jenny Lind Island nach: Ihren Namen verdankt die Insel einer schwedischen Opernsängerin des 19.
Jh., die liebevoll „Nachtigall“ genannt wurde. Vierbeinige Nordbewohner wie Schneehasen, Polarfüchse und Karibus können Sie hier überraschen. Beim Kreuzen in der Victoria Strait wird die Dramatik der Landschaft zum Spiegel bewegender Historie. Am Eingang der Meerenge vermutete man lange Zeit die verschollenen Schiffe der Franklin-Expedition, die 1845 die Nordwestpassage erfolglos suchte. Eines davon, die „Terror“, wurde im Jahr 2016 in der Terror Bay lokalisiert, rund 100 km südlicher als angenommen.
Mit Ihren Experten an Bord beleuchten Sie das Schicksal und den unerschrockenen Mut jener, die damals den Naturgewalten trotzten. Ob sich Ihre Fahrt mit dem Kreuzen im Peel Sound fortsetzt, entscheidet das Eis – es gibt den Takt vor, wenn die HANSEATIC inspiration sicher durch das Insellabyrinth zu den nächsten Zielen manövriert. Nur wenige Schiffe sind dazu in der Lage, denn es bedarf einer erstklassigen Ausstattung und einer erfahrenen Crew.
Immer wieder sind Zodiacfahrten und Anlandungen im Lebensraum der Wale, Robben und Eisbären möglich. So lädt zum Beispiel Prince of Wales Island zu einer Wanderung in unberührter Natur ein. Den Spuren einstiger Entdecker folgen Sie auf Beechey Island. Bei einem Spaziergang zu den Gräbern der Teilnehmer der Franklin-Expedition ist die historische Bedeutsamkeit ganz unmittelbar. Auf der größten unbewohnten Insel der Erde, Devon Island, empfängt Sie weite Wildnis.
Eine verlassene Station der Royal Canadian Mounted Police verstärkt den Eindruck stiller Abgeschiedenheit. Wenn das Schiff danach vom Lancaster Sound aus Kurs auf Grönland nimmt, ist es vollbracht: Sie gehören zu den wenigen Menschen, die von sich sagen können, die Nordwestpassage gemeistert zu haben.
26. Tag Seetag
Erholung an Bord
27-30. Tag Westküste Grönlands (Uummannaq, Disko Bucht/Ilulissat-Eisfjord, Sisimiut )
Den Schlussakt Ihres Abenteuers erleben Sie entlang der Westküste Grönlands. Klein, aber fein, schmiegt sich Uummannaq an den Fuß eines erhabenen, herzförmigen Berges. Die Disko Bucht sorgt für noch größere Erlebnismomente: Eisskulpturen in unterschiedlichsten Formen driften langsam durch das weite Areal. Genießen Sie dieses Naturschauspiel von Ihrem Logenplatz an Deck aus – oder seien Sie bei einer Zodiacfahrt mittendrin. Vom Sonnenlicht angestrahlt, leuchtet das Eis in einem faszinierenden Farbenspiel von Weiß bis Azurblau.
Lassen es die Bedingungen vor Ort zu, geht es auch zum weltberühmten Ilulissat-Eisfjord. Hier erleben Sie, wie einer der aktivsten Gletscher der Welt majestätische Eisberge in die Weite des Fjords entlässt – ein unglaubliches UNESCO-Welterbe. Stimmungsvoller Expeditionsausklang ist Sisimiut, dessen Häuser sich über mehrere Hügel verteilen. Fast ein ganzer Monat mit Meilensteinen der Seefahrtsgeschichte liegt jetzt hinter Ihnen – die daraus resultierende Lebenserfahrung und die grossen Erinnerungen werden sich lange daran anschliessen.
31. Tag Kangerlussuaq
Kangerlussuaq/Grönland, Ankunft 13.00 Uhr
Kangerlussuaq/Grönland, Ankunft 13.00 Uhr
Sonderflug Kangerlussuaq – Zürich
32. Tag Zürich
Ankunft in Zürich
31 Tage ab / bis Zürich
- Charterflug Abreise Kangerlussuaq - Zürich
- Champagner zur Begrüssung, mit alkoholfreien Getränken täglich neu gefüllte Minibar (Junior und Grand Suiten mit zusätzlicher Auswahl), Kaffeemaschine (auf Wunsch Tee), 24-Stunden-Kabinenservice
- Leihweise an Bord: ein Fernglas und zwei Sets Nordic-Walking-Stöcke direkt in der Kabine, ausserdem warme Parkas, Gummistiefel, Schnorchelausrüstungen
- Umfangreiches Infotainment mit Live-Übertragung sowie Aufzeichnungen der Expertenvorträge, Vorauskamera, Seekarte, Filmen u.v.m., persönliches E-Mail-Postfach, Internetzugang via WLAN (kostenfrei für eine Stunde pro Gast und Tag, satellitenabhängig vor allem in polaren Gebieten)
- Hafen-/Destinationsinformationen (nach Verfügbarkeit) in der Kabine
- Internationale Gourmetküche als Vollpension an Bord mit Frühstück (inkl. Früh- und Spätaufsteherfrühstück), Bouillon, Nachmittagskaffee/Teezeit, Mittag- und Abendessen (abends drei Restaurants mit flexiblen Tischzeiten zur Wahl)
- Ausgewählte Softdrinks
- Alle Anlandungen/Fahrten in bordeigenen Zodiacs (Einsatz der Zodiacs ist abhängig vom Zielgebiet und von behördlichen Genehmigungen)
- Erfahrene Experten verschiedener Fachgebiete begleiten jede Reise, halten Präsentationen/multimediale Vorträge, beantworten fundiert Fragen zum Fahrtgebiet und begleiten die Zodiacfahrten/Anlandungen und Wanderungen ab/bis Schiff
- Nutzung der interaktiven Ocean Academy mit individuellen Wissensformaten
- Umfangreiche Informationen zur Reise vorab, zum Beispiel zur Arktis und zur Antarktis, zur Südsee und zum Amazonas sowie Expeditionslandkarten
- Umfangreiches Sportangebot: Fitnessbereich mit Meerblick, Kursprogramm, je nach Reiseziel verschiedene zusätzliche Sportaktivitäten an Land (Personal Training gegen Aufpreis)
- OCEAN SPA mit finnischer Meerblick-Sauna, Dampfsauna sowie Ruhebereich innen/außen (Spa-Anwendungen und Friseur gegen Aufpreis)
- Langstreckenflug Zürich - Seward
- private Ausgaben
- zusätzliche Hotelnächte / Vor und Nachprogramme
- Annullationskostenvbersicherung
- Diese Expedition ist eine organisatorisch und nautisch sehr anspruchsvolle Reise.
Trotz aller Erfahrung und Sorgfalt bei der Vorbereitung ist der tatsächliche Verlauf abhängig von behördlichen Genehmigungen bzw. Vorgaben, Wetter- und Eislage, sodass ein Umstellen oder Ändern des Fahrplans notwendig werden kann. Beschriebene Naturerlebnisse/Tiersichtungen sind mögliche Ereignisse und nicht garantiert. Wir werden alles dafür tun, dass diese Reise wie ausgeschrieben durchgeführt wird, möchten Sie aber für die notwendige Flexibilität sensibilisieren. Vor Ort entscheidet der Kapitän über die bestmögliche Alternative
Preise
31 Tage / 30 Nächte ab CHF 22215.– / pro Person