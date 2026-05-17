1 . Tag Aberdeen, Schottland Nach der Ankunft am Flughafen Aberdeen begeben Sie sich zum Hafen und sind bereit für die Einschiffung.



Sie werden von unserer engagierten Crew und den Expeditionsmitarbeitern begrüsst, nehmen an wichtigen Sicherheitseinweisungen teil und geniessen anschliessend das Willkommensdinner des Kapitäns

2 . Tag Lerwick, Shetland Islands Lerwick, die Hauptstadt der Shetlandinseln, liegt an der nördlichsten Spitze Schottlands. Umgeben von dramatischen Klippen, Buchten und Graslandschaften ist sie die Heimat zahlreicher Seevögel und Meeresbewohner. Die Wikinger siedelten sich hier ab dem 9. Jahrhundert an, und ihr Einfluss ist noch immer spürbar. Zahlreiche historische Stätten zeugen von ihrem Einfluss.



Northwest Shetland Islands Scenic Tour: Sie fahren nach Nordwesten durch die skandinavisch geprägte Gemeinde Voe und über Mavis Grind, eine schmale Landenge, an der der Atlantik in atemberaubender Harmonie auf die Nordsee trifft. Sie werden beeindruckt sein von der Tiefsee, den Höhlen, Klippen, Bögen und geologischen Wundern.

3 . Tag Suðuroy, Färöer-Inseln Die Färöer Inseln liegen im Nordatlantik zwischen Norwegen und Island. Die atemberaubenden Landschaften des Archipels, das aus 18 grossen Vulkaninseln besteht, wurden im Laufe der Jahrtausende durch vulkanische und glaziale Kräfte geformt. Im Sommer trägt das dynamische Zusammenspiel von Mitternachtssonne und schnell wechselnden Wetterbedingungen zur vielschichtigen, dramatischen Schönheit der Inseln bei.



Während der dreitägigen Reise werden Sie in den einzigartigen Charme der Färöer Inseln eintauchen, alles von zerklüfteten Bergen bis hin zu wilden Küstenlinien erkunden und ihren rauen, zeitlosen Reiz erleben.



Suðuroy ist die südlichste Insel der Färöer, die für ihre unberührte natürliche Schönheit bekannt ist. Sie wandern entlang der zerklüfteten Küste, spazieren durch das charmante Dorf Hvalba, bewundern den majestätischen Wasserfall Bøsdalafossur und erleben die aufregende Einplankenbrücke.

4-5 . Tag Vágar, Färöer-Inseln Nachdem Sie in Tórshavn angelegt haben, begeben Sie sich auf eine Reise zur Insel Vágar, einem wahren Mikrokosmos der Färöer, der einige der ikonischsten Landschaften des Archipels beherbergt. Bestaunen Sie den «See im Himmel», den Leitisvatn, den dramatischen Meeresbogen Drangarnir und den beeindruckenden Wasserfall Múlafossur. Beobachten Sie Papageientaucher, die an den Klippen nisten, und erkunden Sie das alte Dorf Bøur, das für seine charmanten Häuser mit Grasdächern

bekannt ist.

6 . Tag Seyðisfjörður, Island Wir erreichen das charmante Städtchen Seyðisfjörður im Osten Islands, einen der Drehorte für Das geheime Leben des Walter Mitty. Die berühmte Regenbogenstrasse der Stadt führt zur wunderschönen Blauen Kirche, die eine künstlerische Atmosphäre ausstrahlt. Als eines der kulturellen Zentren Islands ist Seyðisfjörður voll von Strassenkunst und Werken lokaler Künstler. Das umliegende Naturschutzgebiet ist auch für seine reiche Tierwelt bekannt. Hier leben über 47 Vogel- und 150 Pflanzenarten, Rentiere, Robben und Delfine. Wir werden eine Zodiac-Exkursion unternehmen, bei der wir die Chance haben, diesen faszinierenden Lebewesen auf unerwartete Weise zu begegnen.

7 . Tag Djupivogur, Island Am Morgen gehen Sie von Bord und fahren mit dem Bus zum Vatnajökull-Nationalpark,

der den grössten Gletscher Europas beherbergt, der etwa 8 % der Gesamtfläche Islands bedeckt. Die Grossartigkeit des Gletschers macht ihn zu einem Muss auf jeder Islandreise.



Auf dem Weg dorthin werden Sie die einzigartigen geologischen Landschaften im Südosten Islands geniessen, bevor Sie am Heinabergsjökull anhalten. Das Ende des Gletschers mündet in den Heinabergsee, wo Eisberge und blau-weisse Eisbrocken auf dem Wasser treiben und eine traumhafte Eiswelt schaffen. An einem Aussichtspunkt in der Nähe des Gletschers tauchen wir in dieses grossartige Naturwunder ein.



Als Nächstes besuchen Sie das Wikingerdorf am Fusse des Berges Vestrahorn, ein einzigartiger Ort im Südosten Islands, der die Architektur und den Lebensstil der Wikingerzeit perfekt nachbildet. Von hier aus bieten der schwarze Sandstrand, die sanften Wellen, die grasbewachsenen Hügel und die hoch aufragenden Berge einen atemberaubenden Anblick und sind ein Paradies für Fotofreunde.

8 . Tag Vestmannaeyjar, Island Die Vestmannaeyjar-Inseln sind eine Gruppe von Vulkaninseln vor der Südküste Islands, die für ihre dramatischen Landschaften und ihre reiche Tierwelt bekannt sind. Wandern Sie auf den Vulkan Eldfell, einen aktiven Krater, der 1973 ausbrach, und besuchen Sie das Vulkanmuseum Eldheimar, um mehr über die vulkanische Geschichte der Insel zu erfahren. Die Inseln sind auch ein Zufluchtsort für Papageientaucher, der in den Sommermonaten Vogelbeobachter aus aller Welt anzieht.





Es steht Ihnen frei, einen der beiden Ausflüge zu wählen:



1. Reynisfjara Black Sand Beach, Vestmannaeyjar



Am Morgen fahren Sie mit dem Bus nach Reynisfjara, einem der berühmtesten Ausflugsziele Islands. Spazieren Sie entlang des schwarzen Sandstrandes, der aus vulkanischer Lava entstanden ist, und geniessen Sie den Blick auf die umliegenden Vulkane und Klippen. Am Nachmittag können Sie die Vestmannaeyjar-Inseln erkunden, entweder bei einer Wanderung an den Hängen des

Vulkans Eldfell oder bei einem Besuch des Vulkanmuseums Eldheimar, in dem die Geschichte des Ausbruchs von 1973 erzählt wird.



2. Vestmannaeyjar



Verbringen Sie einen Tag damit, die atemberaubenden Landschaften und die reiche Geschichte der Vestmannaeyjar-Inseln zu erkunden. Die zerklüfteten Klippen und weiten Lavaebenen der Inseln bieten dramatische Ausblicke. Wandern Sie auf den Gipfel eines Berges, von dem aus Sie einen Panoramablick über die gesamte Inselgruppe haben, und geniessen Sie den atemberaubenden Blick auf das Meer und die Spuren der alten Lavaströme. Im Sommer sind die Inseln mit üppigem Gras und bunten Lupinenblüten bedeckt. Im Vulkanmuseum von Eldheimar können Sie die «Stadt unter dem Vulkan» besichtigen, ein erhaltenes Viertel, das unter Vulkanasche begraben ist und

den Besuchern einen einzigartigen Einblick in die Auswirkungen des Ausbruchs bietet.

9 . Tag Reykjavik, Island Am Ende Ihrer Reise werden Sie in Reykjavik, der pulsierenden Hauptstadt Islands,

von Bord gehen. Wenn Sie eine Unterkunft für die Zeit nach der Expedition gebucht haben, bieten wir Ihnen einen Transfer zu einem zentralen Ort in der Innenstadt an.