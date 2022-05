Pioniere der Reiseindustrie

Die Knecht Reisegruppe im Überblick

Viertgrösster Schweizer Reiseveranstalter

Seit 1961 betreibt die Knecht Reisegruppe eigene Reisebüros

18 Standorte in der ganzen Schweiz

14 spezialisierte Reisemarken

Bestens qualifizierte Mitarbeitende

Zehntausende zufriedene Kunden jährlich

Mehrfacher Gewinner des ‘Swiss Travel Award’, einer Branchen-Auszeichnung für aussergewöhnliche Qualität, Fachkenntnis und Kundenservice

Firmengeschichte der Knecht Reisegruppe

1909 als Fuhrhalterei gegründet

1961 Eröffnung des 1. Knecht-Reisebüros in Brugg

1967 Eröffnung Filiale Lenzburg

1969 Eröffnung Filiale Wettingen

1974 Gründung der Australien/Neuseeland/Südsee-Abteilung und Eröffnung Filiale Wohlen

1975 Eröffnung Filiale Frick

1980 Eröffnung der Ozeanien-Abteilung in Baden

1989 Eröffnung Filiale Aarau

1990 Eröffnung Filiale Baden

1991 Gründung der Skiabteilung Kanada/USA

1993 Gründung von KN Travel Australia in Sydney

1995 Bezug des neuen Knecht Reisen-Hauptsitzes in Aarau

1996 Gründung der Abteilung Südliches Afrika

1997 Eröffnung Filiale Aarau-Telli

1998 Eröffnung Filiale Reinach und Übernahme des hochangesehenen Luzerner Reiseveranstalters Rast Reisen

1999 Übernahme von Agrar Reisen AG Zürich sowie deren Tochterfirma voyageplan SA in Montreux

2000 Übernahme des bekannten Aktivreisen-Veranstalters Baumeler Reisen Luzern und RHZ Reisen Zürich sowie Gründung der Südamerika-Abteilung

2005 Übernahme der Lohri Reisen AG Brig

2006 Gründung der Nordamerika-Abteilung und Übernahmen von Latino Travel Zürich, Reisebüro Mittelthurgau Retail AG sowie Hoss Reisen Zürich

2007 Übernahme Kira Reisen Baden

2009 Die Firma Knecht wird 100-jährig, ein gebührend gefeiertes Jubiläum. Übernahme von Arnold Reisen Rheinfelden

2010 Eröffnung Reisehaus Baden – das lokale Knecht Reisebüro, RHZ Reisen und Kira Reisen befinden sich unter einem Dach. Latino Travel erweitert sein Sortiment mit den Karibischen Inseln

2011 Gründung der Schiffsreisen-Abteilung

2012 Übernahme des Reisebüros Vasellari, Solothurn

2013 Umzug ins hochmoderne und funktionelle «Reisezentrum Windisch». Das neue Gebäude eröffnet die Möglichkeit, auch grosse Anlässe mit der eigenen Infrastruktur auszurichten. Übernahme von Glur Reisen AG, Basel

2015 Mini-Ferienmesse «Reisewelten» – Erstmals in der Firmengeschichte wird am Hauptsitz ein zweitägiger Publikumsanlass durchgeführt. Über 6'000 hochzufriedene Besucher lassen sich über ein Wochenende in einzigartiger Atmosphäre inspirieren

2016 Mit SwissExpress und FerienInsel gesellen sich fünf lokal stark verankerte Reisebüros in der Region Basel zur Knecht Reisegruppe

2017 Mit der Übernahme von Latitudes Voyages verfügt man neu über einen zweiten Standort in der Romandie. City Reisen in Zug sowie dem Gruppenreisen-Spezialisten Arcatour (Luzern) sind zwei weitere wichtige Standbeine in der Zentralschweiz

2018 Mitte Jahr übernimmt knecht reisen in Zürich das Reisebüro Leibacher sowie Lamprecht Reisen. Mit dem Zukauf der beiden bekannten Reisebüros im Herzen der City stärkt knecht reisen seine Präsenz am Standort Zürich markant. Die Zürcher Filiale von knecht reisen zieht gleichzeitig von der Rämistrasse an den Bleicherweg um. knecht reisen konzentriert die Gruppenreisen-Aktivitäten in Luzern. agrar reisen, knecht Jassreisen und Lohri Reisen operieren neu unter einem Dach. Im Sommer stösst «Bisconet» zur Schiffsreisen Abteilung von knecht reisen. Die Firma ist im Nischenmarkt von Reisen für Dialyse-Patienten tätig.

2019 In Zug wird City Reisen zu knecht reisen Zug umbenannt. Damit wird die Präsenz in der Zentralschweiz mit den Standorten Luzern und Zug weiter gestärkt. Das Solothurner Reisebüro Vasellari tritt ab Sommer als knecht reisen Solothurn auf und stärkt damit die Marke in der Region Mittelland.

2020 Anfang Jahr werden die drei Geschäftsstellen der SwissExpress Reisebüro AG in Basel, Gelterkinden und Oberwil auf knecht reisen umbenannt. Mit dieser Umbenennung gibt knecht reisen ein ausdrückliches Bekenntnis für den Grossraum Basel ab.