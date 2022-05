Kundenfeedbacks

Sechs Wochen Australien und Neuseeland mit Kreuzfahrt Celebrity Solstice René und Jolanda M. aus Bünzen

Australiens Südküste mit den vielen, oft noch nicht gross entdeckten Stränden, war sicherlich ein Highlight unserer ganzen Reise. Die Tierwelt ist in Australien wirklich einzigartig. Wir haben viele Koalas gesehen und auch auf Kangaroo Island haben wir viele verschiedene Tiere gesehen. Die Kreuzfahrt mit Celebrity Solstice, welche in Sydney startete und in Auckland endete bleibt uns in bester Erinnerung. Wir haben auf dieser Reise viel sehen, entdecken und erleben dürfen. Die neue Reise App für das Handy, in welcher die ganzen Details ersichtlich sind, fanden wir überzeugend. Wir hatten eine fachmännische und freundliche Beratung, gute Begleitung während der Reise (in Form der neue Reisen App) und auch die Schlussbesprechung rundete das ganze Angebot ab!