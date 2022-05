Mauritius Luxushotels

Suchen Sie Ferien auf einer Trauminsel? Dann sichern Sie sich auch das dazu passende Traumhotel und werfen Sie einen Blick auf die Crème de la Crème der Hotelanlagen von Mauritius! In diesen Luxushotels bleibt nahezu keiner Ihrer Wünsche unerfüllt. Die Resorts überzeugen durch Traumlagen, hohe Ausbaustandards und ein grosses Mass an Privatsphäre, die Ihren Aufenthalt zum unvergessenen Traumurlaub werden lassen. Fragen Sie unsere Spezialisten und lassen Sie sich Ihre Traumreise in Mauritius Hotels der Superlative individuell zusammenstellen.