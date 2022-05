Zoëtry Agua Punta Cana

Direkt am wunderschönen Strand von Uvero Alto an der Ostküste der Insel gelegen. Der Flughafen Punta Cana ist 75 Fahrminuten entfernt.

In der Hotelanlage werden die Gäste mit dem exklusiven Endless Privilege Konzept verwöhnt. Die Suiten harmonieren mit der tropischen Umgebung. Der einzigartig angelegte Pool schlängelt sich wie ein Fluss durch die Anlage. Geniessen Sie eine Auswahl an internationalen und lokalen Gerichten, Grillspezialitäten oder Fischgerichten in einem der drei Gourmet à la carte Restaurants. Es steht Ihnen auch frei, das Essen im privaten Rahmen zu erleben, sei es in Ihrem Zimmer oder bei Kerzenlicht am Strand. Täglich wird Ihnen ein neues dezentes Aktivitätenprogramm geboten, unter anderem mit Weindegustationen, Kochkursen, Fotografiekursen, Tanzunterricht oder Spanischunterricht. Live-Auftritte von Musikern und Künstlern vervollständigen das Programm. Im Spa können Sie zwischen verschiedenen Behandlungen wählen oder sich im Jacuzzi entspannen.



All-Inclusive Angebot: Mahlzeiten in den Gourmetrestaurants, Getränke, Afternoon Tee, Früchtekorb, Willkommensgetränk, täglich aufgefüllte Minibar, 20-Minuten Entspannungsmassage, 1 Reitausflug, Fitnesscenter mit Dampfbad, Yoga, Kajak, Billard, Schnorcheln, Windsurfen.



Nicht inklusive: Angeln, Tauchen, Golfen, Anwendungen im Spa.



Kinder: Sind willkommen