Virgin Gorda Ferien

Virgin Gorda ist mit einer Fläche von 22 Quadratkilometern nach Tortola und Anegada die drittgrösste der britischen Jungferninseln. Sie liegt im Osten des englischen Überseeterritoriums und ist die Heimat von knapp 5'000 Einwohnern. Vom höchsten Punkt der Insel, dem 418 Meter hohen Gorda Peak, bietet sich ein umwerfender Rundumblick auf benachbarte Inseln und die glitzernde karibische See. Virgin Gorda ist wie eine reiche, pralle Schönheit der britischen Virgin Islands: Christoph Columbus nannte die Insel auf seinen Entdeckungstouren «die dicke Jungfrau», weil ihre Silhouette der einer rundlichen Frau, die auf dem Rücken liegt, ähnelt. Schwimmen und Schnorcheln sowie neuerdings Bouldern sind die touristische Hauptattraktionen auf Virgin Gorda. Einen besonderen Anziehungspunkt stellen die ungewöhnlichen geologischen Felsformationen im Südwesten, bekannt als The Baths, dar. Dort bilden gewaltige Granitblöcke zum Meer hin offene Grotten. Unweit der Inselhauptstadt Spanish Town liegt das gepflegte Luxushotel Rosewood Little Dix Bay an einer sichelförmigen Bucht. Gäste erwartet hier eine grosszügige Resortanlage, 100 geräumige Zimmer und Suiten, ein breites kulinarisches Angebot in diversen zum Hotel gehörenden Restaurants, Bars, Shops, eine Poolanlage mit direktem Meerblick sowie ein breites Aktivitäts- und Sportangebot. Bei Familien besonders beliebt ist das regelmässige Aktivitätenprogramm für Kinder von 3 bis 16 Jahren. Wenn Sie ein paar ungezwungene und entspannende Tage Strandurlaub in einem luxuriösen Ambiente geniessen möchten, ist Rosewood Little Dix Bay wie gemacht für Sie. Lassen Sie sich von unseren Karibik Spezialisten beraten.