Die British Virgin Islands, also die britischen Jungferninseln, sind auch im 21. Jahrhundert noch Teil des Empire. Aber 10'000 Kilometer von Westminster entfernt erinnert auf diesen unbekümmerten Tropeninseln wenig an das vergangene englische Grossreich. Kenner und Geniesser aus aller Welt reisen hierher, weil sie vom Versprechen von Entspannung, exklusiven Hotels und Resorts, Traumwetter und karibischem Flair unwiderstehlich angezogen werden. Besonders beliebt sind die geschützten Buchten um die mehr als 50 Inseln bei Seglern. Verlässliche Passatwinde und sanfte Strömungen machen die British Virgin Islands zu einem der grossen Segel-Hotspots der Welt. Die geschützten Häfen Tortolas sind das Ziel vieler Yachten und Boote, die hier vor Anker gehen. Tortolas zerklüftetes Inselinneres, intensiv leuchtende Bougainvillea Hecken und dicht bewachsene Gärten konkurrieren mit dem Funkeln der karibischen See. Die Insel wartet mit paradiesischen Sandstränden und stillen Badebuchten auf. Mehr als achtzig Prozent der 28'000 Einwohner der britischen Jungferninseln leben und arbeiten auf Tortola. Die Insel ist gleichzeitig das Regierungs- und Handelszentrum sowie der wichtigste Verkehrsknotenpunkt des Landes. Wer in seinen Karibik Ferien aktiv sein möchte, liegt auf Tortola goldrichtig: Freizeit- und Wassersportler schätzen das breite Angebot an Aktivitäten wie Schnorcheln, Tauchen, Surfen, Kitesurfen, Segeln, Beach Volleyball und vieles mehr. Wie Sie auf Ihren Karibik Reisen einen Aufenthalt auf Tortola einplanen können, zeigen Ihnen gerne unsere Karibik Spezialisten.