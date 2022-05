St. John Reisen

Die Amerikanischen Jungferninseln (US Virgin Islands) sind ein Aussenterritorium der der Vereinigten Staaten. Die Inselgruppe liegt östlich von Puerto Rico und besteht aus den drei Hauptinseln Saint Croix, Saint John und Saint Thomas. Daneben gibt es noch zahlreiche kleinere Inseln. Zwei Drittel von St. John ist ein geschützter Nationalpark, dessen Ränder von knorrigen Bäumen und stacheligen Kakteen übersäht sind. Es gibt keine Flughäfen oder Anlegestellen für Kreuzfahrtschiffe. Im Vergleich zu Inselnachbarn ist St. John glückselig unauffällig. Wandern und Schnorcheln stehen bei Besuchern ganz oben auf der Liste. Wanderwege schlängeln sich an Ruinen von Zuckermühlen vorbei, und einige führen zu Stränden, die zum Schwimmen einladen, an denen Schildkröten und elegant durchs Wasser gleitende Rochen zu sehen sind. Es gibt zwei kleine Ortschaften auf der Insel: Cruz Bay ist der Hauptort, an dem auch die Fähren anlegen. Das beschauliche Dorf Coral Bay liegt am Ostende der Insel und zieht Gäste an, die ruhige und ursprüngliche Karibik Ferien suchen. Wenige Kilometer nordöstlich von Cruz Bay befindet sich das Caneel Bay Resort an privilegierter Strandlage. Das luxuriöse Hotel richtet sich an anspruchsvolle Gäste, die Erholung und Entspannung in gediegenem Ambiente suchen. Seit 1956 empfängt das traditionelle Resorthotel Gäste aus aller Welt und zählt dabei auch auf eine langjährige Stammkundschaft. Kulinarik spielt hier eine grosse Rolle, stehen doch diverse Restaurants zur Auswahl. Dazu gesellen sich informelle Bars am Strand und in der Resortanlage. Gäste haben die Wahl unter 166 Zimmern verschiedener Kategorien. Ein Teil der Zimmer bietet Meersicht oder liegt direkt an einem der zahlreichen Strände. Sportmöglichkeiten (teilweise gegen Gebühr) wie Tennis, Schnorcheln, Stand-up Paddling, Kajak, Ausflüge, Tauchen, Massage- und Wellness-Behandlungen gehören ebenfalls zum Hotelangebot. Familien mögen das Caneel Bay Resort wegen dem ‘Miniclub’ für die drei- bis elfjährigen Sprösslinge. Auf Anfrage und gegen Gebühr organisiert das Hotel sogar Babysitter. Wenn Sie während Ihren Karibik Reisen gerne einen Stopp auf St. John einlegen möchten, zeigen Ihnen unsere Karibik Spezialisten gerne Reisevarianten auf.