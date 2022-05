Peter Island Reisen

Peter Island ist die grösste private Insel auf den britischen Jungferninseln und die fünftgrösste der 60 Inseln, Kais und exponierten Riffe, welche diese britische Überseegebiet in der Karibik bilden. Die erhabene L-förmige Landmasse liegt sieben Kilometer südlich der Hauptinsel Tortola und ist die Heimat des luxuriösen Peter Island Resort. Gäste werden am Flughafen Beef Island auf Tortola abgeholt und mit der resorteigenen Privatyacht nach Peter Island transferiert. Die Tropeninsel ist nach wie vor grösstenteils üppig und ursprünglich. Es gibt fünf unberührte Strände sowie ausgezeichnete Schnorchelplätze. Zudem verfügt sie über Wander- und Fahrradwege, auf denen Gäste des Resorts die auf der Insel heimische Flora und Fauna entdecken können. Die Strände blicken auf den Atlantischen Ozean, das Karibische Meer und den Sir Francis Drake-Kanal. Die 55 Zimmer und Suiten des Resorst sind sehr geräumig und verfügen über einen hohen Ausbaustandard. Die wie Doppelzimmer ausgestatteten Beach Front Junior Suiten haben entweder über einen Balkon oder eine Terrasse mit direkter Sicht auf die Deadman's Bay und Dead Chest Island. Ein breites Sport- und Wellness-Angebot steht zur Verfügung. Kostenfrei sind Tennis, Leih-Fahrräder, Schnorchelausrüstung, Windsurfen und Kajakfahren. Verschiedene Massage- und Wellness-Behandlungen, Tennisstunden, Tauchen sowie Hochseeangeln sind gegen Gebühr im Resort buchbar. Aussergewöhnliche Küche, ein hervorragend sortierter Weinkeller und Restaurants unter freiem Himmel erwarten die Gäste. Peter Island Resort ist in der gesamten Karibik für seine innovative Küche bekannt. Die Gerichte verbinden auf kunstvolle Weise internationale Favoriten mit unbekümmertem karibischem Insel-Flair. Klassische und zeitgenössische Gerichte, die mit asiatischen und italienischen Einflüssen verschmolzen sind, gehören zu den kulinarischen Höhepunkten. Wenn Sie einen unverwechselbaren Rückzugsort suchen, gibt es in der Karibik vermutlich keinen besseren Ort als Peter Island Resort. Unsere Karibik Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte, rufen Sie uns an.