Guana Island Ferien

Die britischen Jungferninseln gehören zum Land ihrer Majestät, Königin Elisabeth II. Aber abgesehen von einigen Fish and Chips Buden gibt es hier nur sehr wenig, was britisch ist. Viele Reisende kommen hierher, um ein Segel zu hissen und zwischen den über 50 Inseln auf Entdeckungsfahrt zu gehen. Mit stetigen Passatwinden, ruhigen Strömungen und geschützten Buchten zum Ankern sind die British Virgin Island einer der grossen Segel-Hotspots weltweit. Guana Island ist eine Insel im Privatbesitz und liegt nördlich der Hauptinsel Tortola. Vom internationalen Flughafen Beef Island Airport erreicht man Guana Island in einer Viertelstunde mit einem Schnellboot. Ausser dem Fünfsternehotel Guana Island gibt es auf diesem kleinen Eiland keine weiteren touristischen Angebote. Das Resort ist in einer parkähnlichen Anlage von über 300 Hektar Fläche angelegt und ist umwerfend schön. Nicht nur Hochzeitsreisende kommen auf diese exklusive Insel wegen der einmaligen Strände, der überbordenden tropischen Vegetation und der Abgeschiedenheit – Insider aus aller Welt schätzen das stilvolle Ambiente dieser ausgesuchten Hotelanlage. Die 19 luxuriösen Villen und Cottages schmiegen sich grosszügig verteilt in die tropische Vegetation und an sonnenverwöhnte Lagen an den Hügeln der Insel. Das Restaurant serviert täglich ein umfangreiches Frühstück, leichte Mittagsmenus und mit immer frischen Zutaten bereitete Abendessen. Fangfrischer Fisch und leckere Meeresfrüchte prägen die Speisekarte, ergänzt durch Gemüse und Früchte aus dem hauseigenen Garten. Gäste können auch luxuriöse Picknicks bestellen, um an einem einsamen Strand am späten Nachmittag bei einem romantischen Sonnenuntergang frisch Zubereitetes unter freiem Himmel zu geniessen. Falls Sie während Ihren Karibik Ferien sportlich aktiv sein möchten: von Badminton über Tennis, Volleyball, Windsurfen und Kajakfahren bis hin zu Yoga, Massagen und Spa-Behandlungen stehen Ihnen zahllose Optionen offen. Gerne zeigen Ihnen unsere Karibik Spezialisten, wie Sie einen Aufenthalt auf der exklusiven Insel Guana in Ihre Karibik Ferien einschliessen können.