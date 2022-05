Virgin Island Hotels

Die Queen residierte ebenfalls schon in ihrer Enklave

In Ihrem Leben war die englische Königin bereits zwei Mal Gast auf den Virgin Islands. Wer sich auf der Insel ein Mietauto nimmt, sollte auf den Strassen auf alle Fälle auf die herumlaufenden Hühner und Ziegen achten. Von vielen Hügeln aus haben Sie einen herrlichen Blick auf das Meer und finden überall passende Fotomotive. Geniessen Sie die Schönheit der Inseln und lauschen Sie den Wellen am palmengesäumten Sandstrand. Auf den Virgin Islands gibt es viele Luxusunterkünfte und auch einige Hotels die sehr preiswert zu buchen sind.

Hauseigenen Rum verkosten auf Virgin Gorda

Rosewood Little Dix Bay ist ein kleines Resort auf Virgin Gorda, das etwas abgeschieden, aber nah am Strand liegt. Besonders romantisch präsentiert sich der Jachthafen der Hauptstadt Roadtown. Hier wird der Reichtum gerne zur Schau gestellt. Das Restaurant Seaside Grill auf der Hauptinsel Tortoga bietet seinen Gästen sogar einen hausgemachten Rum an. Verbringen Sie einige unbeschwerte und erholsame Ferientage auf den Virgin Islands.

Meeresfrüchte und Grillabende am Strand

Guana Island ist eine exklusive Anlaufstelle,wenn Sie eine komfortable Unterkunft suchen. Unterkünfte auf Virgin Island bieten zumeist einen atemberaubenden Blick auf das Meer. Sie suchen das perfekte Hotel auf den Virgin Islands? Unsere Spezialisten beraten Sie gerne. Ob frische Früchte oder ein romantischer Grillabend direkt am Strand, auf den Virgin Islands ist alles möglich.