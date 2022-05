Virgin Island Badeferien

Virgin Island Ferien – ein Erlebnis für die ganze Familie

Insbesondere auf der zu den Virgin Islands gehörenden Insel Virgin Gorda finden Sie alles, was Karibikferien mit Charme ausmacht. Denn neben interessantem Regenwald lockt vor allem ein gesunkenes Dampfschiff vor der Küste der Insel viele Besucher an und macht die Insel zu einem Paradies, in dem Sie grandiose Bedingungen zum Schnorcheln finden. Stilvoll, elegant und sehr einladend, so präsentieren sich die Virgin Islands und sind aus diesem Grund ein perfektes Ziel für gelungene Karibikferien.