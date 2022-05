Tortuga Bay Resort

Das kleine Luxushotel Tortuga Bay gehört zum Komplex des PuntaCana Resort & Club. Das Hotel ist Mitglied der «Small Leading Hotels of the World».

Das Hotel befindet sich in einer grossen privaten Residenzzone mit vielen Palmen und Bäumen an einem 5km langen Sandstrand. Der Flughafen ist 10 Minuten entfernt.

Umgeben von Palmenhainen liegt das Luxusresort in einer grosszügigen Gartenlandschaft. Das von Oscar de la Renta, dem dominikanischen Designer mit Weltruf, eingerichtete Boutique Hotel bietet viel Privatsphäre. Beim Haupthaus befinden sich ein kleines elegantes Schwimmbad, ein Jacuzzi, das Fitnesscenter sowie ein schickes Restaurant. Die Einrichtungen des PuntaCana Hotels können mitbenutzt werden. Dazu gehören 9 Restaurants, 5 Bars, Tennisplätze, Fahrräder, Wassersport, Marina und Shops. Das Restaurant «Bamboo» zeichnet sich durch exzellente Gerichte mit asiatischen und karibischen Einflüssen aus.



Sport/Wellness gegen Gebühr: Das Wellness- Center «Six Senses» bietet den Gästen eine Vielzahl an Massagen, Gesundheits- und Schönheitsbehandlungen sowie Yoga, Pilates und Tai Chi. Golf: Weltklasse 18-Loch, Par 72 Golfkurs direkt am Strand von Punta Cana. Innovativ angelegt und eine Herausforderung auf diesem Platz zu spielen. Der Platz ist über 6'500 Meter lang.



Tauchen: Das Hotel verfügt über ein professionelles PADI Tauchcenter. Es finden täglich zwei Ausfahrten mit eigenen Booten zu schönen Tauchplätzen und Schiffswracks statt.



Kinder: sind willkommen