Das Hotel liegt an der Nordküste, am feinsandigen Strand der Ferienregion Playa Dorada. Das Stadtzentrum von Puerto Plata ist etwa 5 km und der internationale Flughafen von Puerto Plata ca. 15 km entfernt.

In insgesamt 9 Restaurants, darunter 4 à la carte Restaurants, ein Buffet- und Grillrestaurant, 2 Snackbars und ein Café sowie 7 Bars, werden nationale und internationale Köstlichkeiten geboten. Ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie lässt keine Langeweile aufkommen. Nutzen Sie ausserdem das umfangreiche Sportangebot oder Entspannen Sie am Pool oder am Strand. WLAN gegen Gebühr.



Sport/Wellness inbegriffen: Volleyball, Basketball, Tennis, nichtmotorisierte Wassersportarten



Gegen Gebühr: Golf in der Nähe, Tauchen, Wellnessanwendungen



Kinder: sind willkommen, diverse Kinderprogramme