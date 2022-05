St. Kitts & Nevis Badeferien

Nevis – wunderschöne Strände erwarten Sie

Während eines Aufenthaltes in dem Inselstaat St. Kitts & Nevis ist auch ein Besuch der kleineren der beiden Inseln, Nevis, sehr interessant. Insbesondere wenn Sie während Ihrer Ferien in der Region in erster Linie herrliche Strände besuchen möchten, sind Sie auf Nevis genau richtig. Denn die traumhaften Strände der Insel mit so klangvollen Namen wie Lovers Beach oder Windward Sands Beach bieten Ihnen ein grandioses Umfeld für entspannte Strandtage, an denen der stressige Alltag weit weg ist. Aber auch die Strände Qualie Beach und Pinney's Beach sind ein Garant für eine schöne und vor allem unbeschwerte Zeit in einem traumhaften Teil der Karibik.