St. Kitts & Nevis Reisen

Naturparadies in der Karibik

Ein erholsames Erlebnis – St. Kitts Reisen

Dichter Regenwald sorgt dafür, dass St. Kitts & Nevis ein Naturparadies ist, in dem Sie viel erleben können. St. Kitts und Nevis ist ein Teil des britischen Commonwealth, was Sie im Strassenbild auch bemerken werden, wenn Sie sich dafür entschieden haben, Ihre Ferien dort zu verbringen. Freuen Sie sich auf eine entspannte Atmosphäre, in der Sie den unvergleichlichen Zauber der Karibik geniessen können, wenn Sie diese herrlichen Inseln besuchen. St. Kitts und Nevis Ferien bedeuten, sich in einer lässigen Umgebung nachhaltig zu erholen.

Lebendige Geschichte erwartet Sie – St. Kitts & Nevis

Viele historische Gebäude sowohl auf St. Kitts als auch Nevis erinnern an die Kolonialgeschichte der Inseln. Da sowohl die Engländer als auch die Franzosen einst an St. Kitts und Nevis interessiert waren, beinhaltet die Vergangenheit der Inseln viele spannende Geschichten, die Sie im National Heritage Museum in Basseterre, der auf St. Kitts gelegenen Hauptstadt des Inselstaates, besichtigen können. Neben einer Besichtigung von Basseterre lohnt sich aber auch ein Besuch von Charlestown, dem Hauptort der anderen Insel Nevis. Ein weiterer Ort, dessen Besuch Sie bei einem Aufenthalt auf St. Kitts oder Nevis nicht verpassen sollten, ist der Vulkan Mount Liamuiga, an dessen Flanke die eindrucksvolle Festung Brimstone Hill Fortress liegt, die zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt.

St. Kitts & Nevis – ein Paradies auf Erden

Die schönsten Sandstrände der Region finden Sie im Süden der Insel St. Kitts, wo Sie unter anderem die bekannten und schönen Strände von Hermitage Bay und Conaree Bay aufsuchen können. Aber auch das Gebiet rund um die White House Bay ist sehr empfehlenswert, da Sie von dort aus einen herrlichen Blick auf die Insel Nevis haben. Auch wenn Nevis etwas kleiner als St. Kitts ist, können Sie auch auf dieser Insel viele schöne Dinge erleben. So ist zum Beispiel ein Besuch des ehemaligen Bath Hotels, welches heute als Verwaltungsgebäude genutzt wird, sehr empfehlenswert. Denn dieses geschichtsträchtige Hotel gilt als ältestes seiner Art in der gesamten Karibik und ist stolz auf seine wechselvolle Historie.