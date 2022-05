Tief in den märchenhaften Gewässern der Exumas am weissen Sandstrand der Emerald Bay und ca. 15 Fahrminuten vom Flughafen Exuma entfernt.

Die exklusive Küche des Sandals Emerald Bay mit Gerichten aus der berühmten Hügellandschaft der Toskana bis hin zur schwelgerischen Vielfalt des Meeres findet in der Karibik keinen Vergleich. Egal ob Sie einen Abend den Luxus eines Essens am Meer, einen raffinierten Nachmittagstee oder einen quirligen Abend in einem echten englischen Pub bevorzugen, 5 unvergleichliche Restaurants bieten die passende Küche und Atmosphäre für jede Stimmung. 5 Bars, davon eine schwimmend erreichbar im Pool sowie eine Piano-Bar, 2 beeindruckende Pools, Red Lane Spa, Fitnesscenter mit Aerobic-Kursen, Aqua- Fit-Kursen, Laufbänder, Crosstrainer, Fitnessfahrräder, Stepper, freie Gewichte und Krafttrainingsmaschinen.