Natura Cabaña

Das Hotel Natura Cabana liegt eingebettet in schöner Natur an einem privaten Sandstrand zwischen Cabarete und Sosua in der Anlage Perla Marina. Das Surfer- und Kite Paradies Cabarete ist in nur ca. 10 Minuten Autofahrt zu erreichen. Die Transferzeit zum Flughafen Puerto Plata beträgt ca. 30 Minuten.