Divi Dutch Village Beach Resort

In einem üppigen, tropischen Garten mit Süsswasserpools erwartet Sie das Divi Dutch Village Resort, ein ruhiges All-Suite-Resort. Geniessen Sie in der Tiki Pool Bar & Grill ein leichtes Frühstück, einen Salat oder einen Snack und karibische und amerikanische Köstlichkeiten direkt am Pool. Die Aktivitäten im Resort sind limitiert, um eine ruhige Gartenatmosphäre zu gewährleisten. Abwechslung finden die Gäste jedoch in einem der drei Divi Family Resorts in der Nähe des Divi Dutch Village.