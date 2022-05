Beschreibung

Einleitung Das Divi Aruba All Inclusive Resort ist ideal für Gäste die erholsame Ferien am Strand geniessen und sich im Wellnessbereich verwöhnen lassen möchten. Aktive Gäste finden Abwechslung beim Golf spielen und in den zahlreichen angebotenen Wassersportaktivitäten.

Lage Das Divi Aruba All Inclusive befindet sich in Oranjestad direkt neben dem 9-Loch Golfplatz an einem herrlich weissen Sandstrand.

Angebot Mitten in einer tropischen Gartenanlage befinden sich 3 Schwimmbäder und eine Poolbar. Für das kulinarische Wohl sorgt das Restaurant The Pelican Terrrace mit internationaler Küche. Das The Red Parrot bietet gehobene Gastronomie u.a. mit Sitzgelegenheit auf einer Terrasse mit schönem Ausblick aufs Meer. Für noch mehr Vielfalt können die Gäste auch alle Einrichtungen des benachbarten Tamarijn Aruba nutzen. Wählen Sie zwischen insgesamt 9 verschiedenen Restaurants und geniessen Sie das abendliche Unterhaltungsprogramm. [b][/b]



Sport inbegriffen: Fitnesscenter, Tennis, Fahrräder, Kletterwand, Schnorcheln, Kajaks, Segeln, Windsurfen (inkl. Schnupperkurs).



[b][/b] Sport gegen Gebühr: Wellnessanwendungen, Golf



Kinder: sind willkommen