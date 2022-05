Curaçao Tauchen

Traumhaft, faszinierend und perfekt für Taucher – Curaçao Reisen

Tauchen vor Curaçao bedeutet faszinierende Tauchspots, wie den Strand Playa Kalki, vorzufinden. Von diesem hervorragenden Strand können Sie nämlich einige der sehenswertesten Unterwasserattraktionen Curaçaos erreichen. Am beeindruckendsten ist wohl das Riff Alice im Wunderland vor Curaçao, welches durch seine vielen Bewohner sehr interessant ist. Aber auch der an einer anderen Stelle der Küste von Curaçao gelegene Mushroom Forest von Curaçao ist spannend und wartet darauf, von Ihnen erkundet zu werden. Seinen Namen verdankt dieser Tauchspot der Tatsache, dass die Korallen in seinem Umfeld wegen des ungestörten Wachstums wie Pilze aussehen.