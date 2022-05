Bucuti & Tara Beach Resort

Malerisch gelegen an einem der schönsten Strände weltweit bietet Ihnen das familiär geführte Resort alle Annehmlichkeiten für einen perfekten Urlaub.

Direkt an der palmengesäumten, feinsandigen Eagle Beach gelegen. Ein Casino, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zum Hauptort Oranjestad sind es etwa 5 Minuten mit dem Taxi. Der Flughafen ist 7 Kilometer entfernt.

Im romantischen Resort wird viel Wert auf guten Service und eine ansprechende Atmosphäre gelegt. Geniessen Sie den Blick vom Swimmingpool oder dem Jacuzzi aus und entspannen Sie sich in den eleganten Liegen oder lassen Sie sich bei einem Abendessen am Strand verwöhnen. Am Abend werden klassische Filme gezeigt. Im Restaurant Pirates Nest wird gehobene Küche serviert. Zur weiteren Einrichtung gehören ein Fitnesscenter, ein Souvenirladen, eine grosszügige Lounge und die Sand Bar mit Happy-Hour und Live-Musik.



Wellness: Im Intermezzo Spa können Aromatherapien oder Massagen gebucht werden.





Kinder: nur für Erwachsene ab 18 Jahren