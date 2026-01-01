Westkanada Deluxe ab Vancouver

Der «Icefields Parkway» zählt zu den schönsten Panoramastrassen Nordamerikas. Hinter jeder Ecke warten atemberaubende Ausblicke auf schneebedeckte Berggipfel, tiefblaue Seen, Gletscher und dichte Wälder. Nehmen Sie sich Zeit für die Fahrt und die vielen sehenswerten Attraktionen wie den Peyto Lake, das Columbia Icefield oder die Athabasca Fälle. Der Jasper Nationalpark zeichnet sich durch traumhafte Natur aus, allerdings werden Sie an manchen Stellen Nachwirkungen der Waldbrände von 2024 sehen. Besuchen Sie den eindrücklichen Maligne Canyon oder machen Sie eine Bootstour auf dem Maligne Lake. 2 Nächte in der Fairmont Jasper Park Lodge o.ä.