Die vielfältige Tierwelt Kanadas

Kanada ist das zweitgrößte Land dieser Welt. Kanada erstreckt sich von den vielen Küsten bis hin zu den stattlichen Gebirgen der Rocky Mountains, von Québec im Norden bis hin zur Provinz British Columbia und den dort vorzufindenden Regionen des Weinbaus. Ebenso gross wie Kanada in seiner Fläche ist, kommen auch die Flora und Fauna daher, die uns in diesem so vielfältigen Land erwarten. Die pflanzliche und tierische Artenvielfalt könnte in Kanada nicht unterschiedlicher sein: Und zahlreiche Tiere lassen sich in der Wildnis von Kanada in ihrer freien Wildbahn bewundern. Selbstverständlich kommt es bei der Tierbeobachtung in Kanada stets auf die Region an, in der Sie in die Ferien fahren. Um Ihnen die Suche nach dem richtigen Reiseziel zu erleichtern, hat unser Team von Kanada-Spezialisten eine Aufzählung der Tiere zusammengestellt, die Sie in Kanada – etwa in einem der zahlreichen Nationalparks – bewundern können. Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns. Unsere Spezialisten kennen sich aus und beraten Sie gerne.