Auf Entdeckungstour durch den Norden Amerikas

Erleben Sie die unendlichen Weiten Kanadas mit ihrer beeindruckenden Natur und geniessen Sie dabei das Höchstmass an Unabhängigkeit, das Ihnen eine Reise mit dem Mietwagen bietet. Faszinierende Berglandschaften der Rocky Mountains, klare Flüsse, stille Seen und schier endlose Wälder wechseln einander ab. Legen Sie an den schönsten Plätzen einen Stopp ein, um Ihre Reiseerinnerungen mit der Kamera festzuhalten oder die vielfältige Tierwelt des Landes in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Die Schönheit Kanadas zieht Naturfreunde aus aller Welt nicht nur in den Sommerferien, sondern das ganze Jahr hindurch an. Als besonderes Highlight gilt Kanada im Indian Summer, wenn die Laubfärbung die Wälder des Landes regelrecht zum Leuchten bringt. Bei der Wahl Ihrer Route und bei der Buchung der Hotels stehen Ihnen unsere erfahrenen Spezialisten und Spezialistinnen für Kanada Mietwagenrundreisen gern mit ihrem Fachwissen zur Verfügung und empfehlen Ihnen gern die besten Kanada Reiserouten. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Kontaktformular – und lassen Sie sich zu Ihrer individuellen Mietwagenreise durch Kanada beraten!