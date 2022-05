Kanada Reisetipps

Natur pur im Westen Kanadas

Schroffe Gebirge und dichte Wälder ziehen sich über British Columbia, die westlichste Provinz des Landes. Wer in Kanada Mietwagenrundreisen unternimmt, sollte sich die sechs Nationalparks nicht entgehen lassen: Glacier National Park, Gwaii Haanas National Park, Kootenay National Park, Mount Revelstoke National Park, Pacific Rim National Park Reserve und Yoho National Park. Die Nachbarprovinz Alberta gilt mit ihren Ranches und Ölbohrtürmen als Wilder Westen Kanadas. Das Calgary Stampede Rodeo zieht jährlich 1,5 Millionen Besucher an. Zudem sind der Jasper Nationalpark und der Banff Nationalpark einen Abstecher wert.

Grosse Seen im Osten Kanadas

Eines der grössten Naturwunder in Ontario sind die Niagarafälle. Ohnehin ist Wasser dank der grossen Seen, der Georgian Bay und den Thousand Islands in der Provinz allgegenwärtig. Typisch für die Provinz Quebec sind die besonders stark ausgeprägten Jahreszeiten. Kalte und schneereiche Winter stehen warmen Sommermonaten gegenüber. Im Herbst bilden die Eschen, Eichen und Buchen in den Wäldern ein herrliches Farbenspiel – den Indian Summer. Fernab von Hektik und Trubel erlebt man auf Kanada Reisen in Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick, Neufundland und Labrador unberührte Landschaften. Die Atlantikprovinzen sind geprägt vom Fischfang – genau richtig für alle, die Meeresfrüchte schätzen.