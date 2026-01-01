Das Restaurant «P72» richtet seine Küche nach den 72 Mikrojahreszeiten des traditionellen japanischen Kalenders aus und verarbeitet saisonale Produkte aus der Region. Auf der 19. Etage liegen zwei weitere Restaurants mit Blick über die Stadt: Im «Barin» wird vor den Augen der Gäste auf der heissen Teppanyaki-Platte gekocht, gleich nebenan im «Iñaki» über offenem Feuer baskisch gegrillt. Ruhiger ist es in der Teelounge «Nijiri», wo japanische Tees und eine hauseigene Yuzu-Mischung mit kleinen süssen und herzhaften Köstlichkeiten gereicht werden.

Ausklingen lässt sich der Abend in der «Sonata Bar & Lounge» bei Cocktails und Vinylmusik verschiedener Genres, freitags auch mit DJs, oder auf der Openair Terrasse mit Sicht auf die Burg und die Skyline.