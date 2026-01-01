Patina Osaka
Osaka
Beschreibung
Einleitung
Eine Besonderheit ist der «Listening Room» auf der obersten Etage, gestaltet vom New Yorker Audiotechniker Devon Turnbull: Jeden Morgen erklingt hier Musik ab Vinyl über handgebaute Lautsprecher, mit Blick auf die Osaka Burg. Die gesamte vierte Etage gehört dem 1400 m² grossen Wellnessbereich mit beheiztem 20 m Hallenbad, ebenfalls mit Burgblick. Der Spa bietet neben klassischen Behandlungen auch moderne Gesundheitsanwendungen wie eine Kältekammer und eine Infrarotsauna. Das Fitness ist rund um die Uhr geöffnet und mit Technogym-Geräten ausgestattet. Für Erkundungen in der Umgebung können E-Bikes gemietet werden.
Lage
Das Hotel liegt ruhig und doch zentral, direkt gegenüber dem weitläufigen Park der Burg von Osaka mit dem Nishinomaru Garten. Zur Metro Station «Tanimachi 4-chome», rund um die sich zahlreiche lokale Restaurants befinden, sind es 10 Gehminuten. Das lebhafte Ausgehviertel Namba erreicht man in 10 Fahrminuten, den Shinkansen Bahnhof «Shin-Osaka» in deren 25. Der internationale Flughafen Kansai bei Osaka ist eine Fahrstunde entfernt.
Angebot
Das Restaurant «P72» richtet seine Küche nach den 72 Mikrojahreszeiten des traditionellen japanischen Kalenders aus und verarbeitet saisonale Produkte aus der Region. Auf der 19. Etage liegen zwei weitere Restaurants mit Blick über die Stadt: Im «Barin» wird vor den Augen der Gäste auf der heissen Teppanyaki-Platte gekocht, gleich nebenan im «Iñaki» über offenem Feuer baskisch gegrillt. Ruhiger ist es in der Teelounge «Nijiri», wo japanische Tees und eine hauseigene Yuzu-Mischung mit kleinen süssen und herzhaften Köstlichkeiten gereicht werden.
Ausklingen lässt sich der Abend in der «Sonata Bar & Lounge» bei Cocktails und Vinylmusik verschiedener Genres, freitags auch mit DJs, oder auf der Openair Terrasse mit Sicht auf die Burg und die Skyline.
Zimmer
Die 221 Zimmer und Suiten verbinden zeitgenössisches Design mit japanischem Handwerk: Holz, handverputzte Wände, Washi Papier und Naturstein prägen die Einrichtung. Vor den raumhohen Fenstern liegt jeweils eine Sitzecke mit Tatami-Tagesbett, von der sich der Blick auf die Burg von Osaka oder die Skyline der Stadt öffnet. Alle sind mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Nespresso-Kaffeemaschine, Safe sowie Föhn ausgestattet. Die Badezimmer verfügen über eine Badewanne, eine separate Regendusche und Doppelwaschbecken.
Deluxe (162): 50 m² gross, mit Blick auf die Burg von Osaka oder die Stadt.
Premier (24): Gleich ausgestattet, jedoch 63 m² gross, mit Balkon und Stadtblick.
Junior Suite (18): Gleich ausgestattet, jedoch 75 m² gross, mit Wohnbereich, Balkon und Blick auf die Burg von Osaka.
Deluxe (162): 50 m² gross, mit Blick auf die Burg von Osaka oder die Stadt.
Premier (24): Gleich ausgestattet, jedoch 63 m² gross, mit Balkon und Stadtblick.
Junior Suite (18): Gleich ausgestattet, jedoch 75 m² gross, mit Wohnbereich, Balkon und Blick auf die Burg von Osaka.
ab CHF 283.– / pro Person
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